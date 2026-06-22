Інтерфакс-Україна
Події
23:21 22.06.2026

Речник МЗС: підстав для висновків про якесь нібито "роз'єднання" України та Молдови в процесі вступу до ЄC немає

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Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий прокоментував інтерпретації заяв, зроблених президенткою Європейської Комісії за підсумками саміту ЄС-Молдова.

"МЗС України звернуло увагу на окремі інтерпретації заяв, зроблених президенткою Європейської Комісії за підсумками саміту ЄС-Молдова. У цьому контексті важливо наголосити, що у відповідних коментарях йшлося виключно про Республіку Молдова, а не про порівняння чи протиставлення Молдови та України", – зазначив речник у відповідь на питання журналістів.

Тихий окремо наголосив, що після відкриття першого кластера переговорів (Cluster 1) подальший рух у переговорному процесі відбувається на основі чітко закріпленої методології Європейської Комісії, що передбачає індивідуальну оцінку кожної країни-кандидата за досягненнями у виконанні внутрішніх бенчмарків (IBAR).

"Водночас слід зазначити, що Україна та Молдова синхронізовано рухаються в межах переговорного процесу та послідовно проходять відповідні етапи європейської інтеграції. Сторона ЄС неодноразово відзначала виконання обома країнами необхідних умов для відкриття переговорних кластерів. Тому підстав для висновків про якесь нібито "роз'єднання" немає", – заявив речник МЗС.

Він підкреслив, що Україна, яка надала нового імпульсу політиці розширення Європейського Союзу та сприяла відновленню її стратегічної динаміки, розраховує на справедливий, об'єктивний та виважений підхід з боку ЄС у межах подальшого процесу розширення.

Раніше у понеділок президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що після офіційного відкриття переговорів про вступ динаміка євроінтеграційного процесу України та Молдови залежатиме від виконання кожною країною-кандидатом визначених Євросоюзом критеріїв.

15 червня під час міжурядових конференцій з Україною та Молдовою в Люксембурзі Євросоюз офіційно відкрив перший кластер перемовин про вступ цих двох країн-кандидатів в ЄС.

Теги: #вступ #єс #молдова

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