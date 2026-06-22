Навроцький розпочав офіційний візит до Туреччини напередодні саміту НАТО в Анкарі

Президент Польщі Кароль Навроцький розпочав офіційний візит до Туреччини, де головним пунктом програми стануть переговори з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом, які стануть ключовим елементом підготовки до майбутнього саміту НАТО в Анкарі, повідомляє канцелярія польського президента.

Про деталі візиту під час передвід'їздного брифінгу повідомив керівник Бюро міжнародної політики Марцін Пшидач, наголосивши на стратегічному вимірі польсько-турецького партнерства.

"Обмін знаннями та досвідом з таким важливим, історичним союзником та ключовим гравцем у Чорноморському регіоні є надзвичайно важливим для Польщі. Туреччина також залишається значним економічним партнером та впливовим членом G20", – зазначив Пшидач.

За його словами, зустріч в Анкарі проводиться саме зараз, оскільки на самому саміті НАТО формат спілкування лідерів буде значно обмеженим.

"На багатосторонньому форумі Альянсу більше не буде місця для таких багатопотокових та детальних обговорень, лише для короткого обміну думками. Тому президент Кароль Навроцький вирішив відвідати Туреччину зараз, щоб заручитися підтримкою наших ключових пріоритетів задовго до майбутнього саміту", – пояснив Пшидач

Як зазначається, у вівторок вранці в Анкарі розпочнеться офіційна частина візиту – церемонія покладання вінків до Мавзолею Ататюрка (Аниткабір). Згодом польська делегація відвідає штаб-квартиру турецької оборонної компанії Aselsan.

Центральною подією стане зустріч з Ердоганом у президентському комплексі, після якої лідери проведуть спільну зустріч зі ЗМІ.

У середу, в другий день візиту, Навроцький відвідає авіабазу Інджирлік, де зустрінеться з військовослужбовцями польського контингенту в Туреччині.

Джерело: https://www.prezydent.pl/kancelaria/aktywnosc-ministrow/oficjalna-wizyta-prezydenta-rp-karola-nawrockiego-w-republice-turcji,122301