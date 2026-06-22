Інтерфакс-Україна
Події
21:52 22.06.2026

Макрон подякував Стармеру за підтримку України після оголошення про його відставку

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Президент Франції Еммануель Макрон подякував прем'єр-міністру Великої Британії Кіпу Стармеру за внесок у зміцнення франко-британських відносин, підтримку України та розвиток співпраці між Лондоном і Європейським Союзом після того, як Стармер оголосив про намір піти у відставку з посади.

"Я хотів би подякувати прем'єр-міністру @Keir_Starmer за його внесок у зміцнення франко-британських відносин, його відданість Коаліції "Рішучих за Україну" та його зусилля щодо відродження відносин між Сполученим Королівством та Європейським Союзом", – написав він у соцмережі Х.

За словами Макрона, робота, яку Франція та Британія разом виконали в галузі оборони, ядерної енергетики, космосу та інновацій, зокрема на франко-британському саміті в липні минулого року, демонструє цю відданість.

"Ми продовжуватимемо рухатися цим шляхом на благо нашого народу та Європи", – підкреслив Макрон.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер під час спеціального звернення на Даунінг-стріт оголосив, що час його перебування на посаді добігає кінця. Він заявив, що йде у відставку з посади лідера Лейбористської партії та повідомив про своє рішення королю. Проте Стармер залишається на посаді прем'єр-міністра та лідера Лейбористської партії до обрання та вступу на посаду свого наступника.

 

Теги: #макрон #вдячність #стармер

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