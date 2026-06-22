РФ вдарила КАБами по Сумщині: постраждав водій громадського транспорту

Російські війська керованими авіабомбами вдарили по околицям Сумської області, під удар потрапила цивільна інфраструктура, постраждав водій громадського транспорту, повідомив очільник ОВА Олег Григоров.

"Ворог завдав удару керованими авіабомбами по околицях Сумської громади. Попередньо, росіяни скинули 6 КАБів. Під ударом – цивільна інфраструктура. Епіцентр влучань – у промисловій зоні", – написав він у Телеграм ввечері понеділка.

За словами Григорова, внаслідок удару є поранена цивільна людина. Це водій громадського транспорту, який перебував поблизу місця влучання.

Він зазначив, що постраждалого госпіталізують до лікарні. Попередньо, ушкодження важкі.

Інформація щодо всіх наслідків атаки уточнюється, додав Григоров.