Інтерфакс-Україна
Події
21:24 22.06.2026

Новим керівником патрульної поліції Києва став майор Єгор Голубов

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Новим керівником патрульної поліції Києва став майор Єгор Голубов

Патрульну поліцію Києва очолив майор Єгор Голубов, який до цього керував батальйоном у прифронтових Краматорську та Слов'янську, повідомляє патрульна поліція Києва.

"Сьогодні заступник голови Національної поліції і т. в. о. начальника департаменту патрульної поліції Олександр Фацевич та перший заступник начальника дпартаменту патрульної поліції Олексій Білошицький представили особовому складу нового керівника патрульної поліції Києва – майора поліції Єгора Голубова", – йдеться в повідомленні у Facebook.

Як зазначається, свою службу в патрульній поліції Голубов розпочав у 2016 році на Донеччині. Пройшов усі ланки: від патрульного до командира батальйону. Протягом останніх років він обіймав посаду командира батальйону патрульної поліції в містах Краматорськ та Слов'янськ УПП Донецької області.

Зокрема, на цій посаді виконував пріоритетні стратегічні завдання під час повномасштабного вторгнення у прифронтовому регіоні. Саме цей досвід ще раз підтвердив, що ефективна поліція – це насамперед відповідальність, дисципліна, готовність діяти в найскладніших обставинах і бути поруч із людьми тоді, коли вони найбільше потребують допомоги.

За даними ЗМІ, до цього головою патрульної поліції Києва був Ярослав Курбаков.

Як повідомлялося, у Голосіївському районі Києва 18 квітня сталася стрілянина, внаслідок якої загинуло 6 людей. Поліція проводила спецоперацію із затримання нападника, під час якої його було ліквідовано.

Водночас після інциденту було проголошено низку звільнень, зокрема, начальник департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков заявив, що подав рапорт на звільнення після теракту 18 квітня.

 

Теги: #київ #патрульна_служба #керівник

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