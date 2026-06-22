Трамп заявив, що Іран погодиться на інспекції, що стосуються озброєння

Президент США Дональд Трамп у понеділок заявив, що іранська сторона погодиться на "інспекції зброї".

"Усі добре знають, що Іран погодиться на масштабні інспекції зброї, щоб забезпечити "ядерну чесність" на довгий час", – написав голова Білого дому в соцмережі Truth Social.

Водночас він не уточнив, чи йдеться про інспекції МАГАТЕ чи про щось інше.

Американські ЗМІ, у свою чергу, нагадують, що раніше в понеділок віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що США домовилися з Іраном про повернення інспекторів МАГАТЕ до цієї країни.

"Іранці погодилися запросити інспекторів МАГАТЕ назад до своєї країни. Це важлива віха для американського народу і перший крок до повної денуклеаризації або остаточного припинення програми ядерної зброї в Ірані", – сказав він у понеділок на пресконференції в Бюргенштоку (Швейцарія).