Інтерфакс-Україна
Події
20:59 22.06.2026

Трамп заявив, що Іран погодиться на інспекції, що стосуються озброєння

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Трамп заявив, що Іран погодиться на інспекції, що стосуються озброєння

Президент США Дональд Трамп у понеділок заявив, що іранська сторона погодиться на "інспекції зброї".

"Усі добре знають, що Іран погодиться на масштабні інспекції зброї, щоб забезпечити "ядерну чесність" на довгий час", – написав голова Білого дому в соцмережі Truth Social.

Водночас він не уточнив, чи йдеться про інспекції МАГАТЕ чи про щось інше.

Американські ЗМІ, у свою чергу, нагадують, що раніше в понеділок віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що США домовилися з Іраном про повернення інспекторів МАГАТЕ до цієї країни.

"Іранці погодилися запросити інспекторів МАГАТЕ назад до своєї країни. Це важлива віха для американського народу і перший крок до повної денуклеаризації або остаточного припинення програми ядерної зброї в Ірані", – сказав він у понеділок на пресконференції в Бюргенштоку (Швейцарія).

Теги: #іран #інспекція #сша #президент

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