Німеччина планує розмістити п'ять тисяч солдатів на кордоні з Литви з Білоруссю – ЗМІ

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З метою захисту східного флангу НАТО в Литві планується постійне розміщення майже 5 000 німецьких солдатів, повідомляє Bild.

Як пише видання, вперше в своїй історії Бундесвер на постійній основі розмістить велику кількість солдатів за кордоном – безпосередньо на кордоні з Білоруссю, правитель якої Олександр Лукашенко є тісним союзником кремлівського лідера Володимира Путіна.

"Формування німецької бригади проходить згідно з планом. Щодо першого етапу формування, ми навіть випереджаємо графік на десять місяців. Це означає, що ми значно просунулися у створенні інфраструктури і зможемо раніше розпочати другий етап", – заявив міністр оборони Литви Робертас Каунас безпосередньо перед візитом міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса.

Каунас назвав заплановане розміщення бригади Бундесверу під командуванням бригадного генерала Крістіана Губера "важливою віхою у німецько-литовських відносинах". Наразі на місці дислоковано близько 1 800 німецьких військовослужбовців. Цього місяця вони проводять навчання з відлякування та оборони на східному фланзі в Пабраде, що розташоване лише за 20 кілометрів від білоруського кордону.

Під час цих навчань під назвою "Щит свободи" (Freedom Shield) 45-та танкова бригада буде підкріплена 203-м танковим батальйоном із міста Аугустдорф у Східній Вестфалії та частинами 122-го танкового гренадерського батальйону з міста Оберфіхтах у Баварії. Обидва батальйони мають бути назавжди передислоковані до Литви наступного року.

Згідно з планом, наприкінці 2027 року в Литві на постійній основі буде дислоковано близько 5 000 німецьких військовослужбовців. Міністр Каунас заявив з цього приводу: "Ми можемо розраховувати на те, що Німеччина та Литва в будь-якому разі до кінця 2027 року завершать підготовку, і бригада буде повністю укомплектована та готова до бойових дій, а може, й раніше".

За словами Каунаса, ця бригада має "величезне значення" для стримування на східному фланзі НАТО та для безпеки Литви й усієї території Альянсу. Німецька бригада розміститься в місті Руднінкай вже восени цього року, і солдати будуть проживати там, частково разом зі своїми сім'ями. Однак поки що незрозуміло, як саме планується досягти повної бойової готовності до кінця 2027 року. У Бундесвері перше розміщення великого військового підрозділу за кордоном вважається "флагманським проєктом", покликаним зазначити прихильність Німеччини до своїх зобов'язань перед НАТО.