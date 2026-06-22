Інтерфакс-Україна
Події
20:32 22.06.2026

На Сумщині викрито підприємця, який завдав незаконними вирубками збитків на майже 36 млн грн – прокуратура

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На Сумщині викрито підприємця, який завдав незаконними вирубками збитків на майже 36 млн грн – прокуратура
Фото: https://t.me/pgo_gov_ua

За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Сумської обласної прокуратури викрито фізичну особу-підприємця, якого підозрюють у незаконній вирубці дерев на орендованій земельній ділянці, повідомили в Офісі генерального прокурора України.

"Встановлено, що у серпні 2025 року рішенням міської ради підприємцю було передано в оренду земельну ділянку площею 23,4 га на території Лебединської громади Сумського району для ведення сільськогосподарського виробництва (сінокосіння та випасання худоби). Водночас частина ділянки була вкрита лісовими насадженнями… Підприємець організував незаконну вирубку дерев із залученням найманих працівників, порушивши умови оренди та вимоги законодавства", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі прокуратури.

За даними експертиз, незаконно зрубано 2 381 дерево, що спричинило довкіллю збитки на суму майже 36 млн грн.

Підприємцю повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 246 КК України (незаконна порубка дерев).

 

Теги: #прокуратура #вирубка #сумська_область

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