Президентка Єврокомісії натякнула, що Україна та Молдова продовжать рухатися до євроінтеграції окремо – ЗМІ

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна та Молдова продовжить рухатися на шляху до євроінтеграції "своєю швидкістю, здійснюючи різні реформи", повідомляє "Європейська правда".

"Як тільки відкрився перший кластер, кожна країна-кандидат несе відповідальність за себе. Оскільки вони повинні впроваджувати реформи – і вони мають впроваджувати різні реформи, залежно від того, про яку країну-кандидата ми говоримо", – сказала фон дер Ляєн після завершення саміту Молдова-ЄС у понеділок.

Відповідаючи на питання журналістів щодо перспектив подальшого відкриття кластерів, вона наголосила, що "говорить лише про Молдову".

"Я вважаю, що процес, заснований на заслугах, набагато кращий для Молдови, ніж термін "якомога швидше". Тому що "якомога швидше" ні про що не говорить. Але процес, заснований на заслугах, чітко вказує вам на основи нашої методології, що було погоджено всіма 27 державами-членами", – зауважила президентка Єврокомісії.

Як повідомлялось, 19 червня президент України Володимир Зеленський закликав відкрити решту кластерів переговорів про вступ України до ЄС до кінця головування Кіпру.

Раніше повідомлялось, 12 червня головуючий в Раді Європейського союзу Кіпр офіційно оголосив про проведення 15 червня міжурядових конференцій з Україною та Молдовою, на яких буде відкритий перший переговорний кластер щодо вступу в Європейський союз.