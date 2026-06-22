Інтерфакс-Україна
Події
19:27 22.06.2026

Кабмін додатково виділив 175 млн грн на відновлення 8 житлових будинків у Дніпрі – Свириденко

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Кабмін додатково виділив 175 млн грн на відновлення 8 житлових будинків у Дніпрі – Свириденко
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Кабінет міністрів додатково виділив 175 млн грн на відновлення восьми житлових будинків у Дніпрі, пошкоджених через російські обстріли, повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Уряд додатково виділив 175 млн грн на відновлення восьми житлових будинків у Дніпрі, пошкоджених внаслідок російських атак на цивільну інфраструктуру міста. Кошти надійдуть зі спеціального Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, передбаченого Державним бюджетом", – написала вона у Телеграмі.

Прем'єрка зазначила, що проєкти відновлення внесені місцевою владою до Єдиної цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління процесом відбудови як публічні інвестиційні проєкти.

 

Теги: #дніпро #уряд #відновлення

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