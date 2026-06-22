Генштаб ЗСУ: Понад 9 тис. українських вояків пройшли підготовку в Іспанії у межах місії EUMAM

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Понад 9 тисяч українських військовослужбовців пройшли підготовку в Іспанії у межах Місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine), повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"З моменту початку місії у листопаді 2022 року Іспанія реалізувала понад 230 навчальних модулів за 40 різними спеціальностями в межах EUMAM Ukraine. Навчальні модулі проводяться по всій території Іспанії та забезпечуються різними підрозділами Збройних сил Іспанії та Цивільної гвардії", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі Генштабу.

За повідомленням, від початку 2026 року підготовка перейшла на новий рівень: базова підготовка новобранців відійшла на другий план, поступившись місцем більш технічним і спеціалізованим навчальним курсам.

"У цьому контексті протягом перших чотирьох місяців 2026 року вперше були проведені навчальні модулі з поглибленої військової топографії, підготовки військової поліції та експлуатації броньованих ремонтно-евакуаційних машин. Крім того, було проведено другий курс підготовки екіпажів і фахівців з технічного обслуговування основних бойових танків Leopard 2A4, перший випуск якого відбувся на початковому етапі реалізації місії", – розповіли у Генштабі.

Так, низка навчальних модулів була проведена вже понад десять разів і продовжує реалізовуватися. Зокрема, це курси з процесу військового ухвалення рішень, застосування систем протиповітряної оборони, включаючи ракетний комплекс HAWK, експлуатації бронетранспортера M113, а також управління географічними даними та системами геопросторової прив'язки.

"EUMAM Ukraine і надалі вимагає від нашого особового складу високого рівня відданості справі та гнучкості. З метою забезпечення максимально якісної та адаптованої до потреб слухачів підготовки налагоджено постійну координацію з українською армією", – зазначив заступник іспанського командувача місії полковник Віктор Амаліо Саманьєго Паласіос.