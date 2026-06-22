Інтерфакс-Україна
Події
18:52 22.06.2026

Федоров: Сили оборони вразили дронами 800 000+ верифікованих цілей противника від початку року

1 хв читати
Федоров: Сили оборони вразили дронами 800 000+ верифікованих цілей противника від початку року
Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua

Сили оборони вразили безпілотниками більш ніж 800 000 верифікованих цілей противника від початку року, повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

"Сили оборони системно послаблюють військовий потенціал ворога... Саме дрони сьогодні забезпечують понад 90% уражень ворога. Від початку року підрозділи безпілотних систем уразили понад 800 000 верифікованих цілей противника. Серед них – особовий склад, засоби ППО, артилерія, РСЗВ, БпЛА, НРК, транспорт, штаби, склади та засоби РЕБ", – написав він у Телеграмі.

Міністр зазначив, що лише за цей період ліквідовано або важко поранено близько 167 000 російських військових.

"Травень став найрезультативнішим місяцем для Сил оборони України. Упродовж місяця вони вразили 181 000+ цілей та ліквідували або важко поранили 31 530 окупантів", – розповів Федоров.

Він також зазначив, що за кожне підтверджене ураження військові отримують єБали, які через Brave1 Market обмінюють на дрони, НРК, засоби РЕБ та комплектуючі.

"Завдяки системі єБалів ми бачимо, які технології та підрозділи дають найкращий результат, і швидко масштабуємо ці рішення на все військо. За завданням президента продовжуємо виснажувати ворога одночасно в трьох доменах – у небі, на землі та в економіці", – наголосив міністр.

Теги: #федоров #дрони #ураження

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:36 22.06.2026
Генштаб ЗСУ: У Воронежі ракетами уражено завод з виробництва електроніки для російських ракет Іскандер та Х-101

Генштаб ЗСУ: У Воронежі ракетами уражено завод з виробництва електроніки для російських ракет Іскандер та Х-101

12:40 22.06.2026
Генштаб ЗСУ заявив про ураження центру космічного зв'язку в Дубні Московської області

Генштаб ЗСУ заявив про ураження центру космічного зв'язку в Дубні Московської області

08:46 22.06.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1648 ворожих цілей

Сили безпілотних систем уразили за добу 1648 ворожих цілей

21:30 21.06.2026
Україна нарощує дальність застосування дронів до понад трьох тисяч кілометрів – Зеленський

Україна нарощує дальність застосування дронів до понад трьох тисяч кілометрів – Зеленський

11:54 21.06.2026
Сили оборони завдали удару по Тюменському НПЗ в понад 2 тис км від України – Генштаб

Сили оборони завдали удару по Тюменському НПЗ в понад 2 тис км від України – Генштаб

20:08 20.06.2026
Зеленський повідомив про нові модернізовані дрони FP, які можуть долати відстань до 3 тис. км

Зеленський повідомив про нові модернізовані дрони FP, які можуть долати відстань до 3 тис. км

15:06 20.06.2026
СБС вночі уразили 4 об'єкти газової інфраструктури у Криму, міст через Генічеську протоку, паливну та військову логістику ворога – Бровді

СБС вночі уразили 4 об'єкти газової інфраструктури у Криму, міст через Генічеську протоку, паливну та військову логістику ворога – Бровді

13:27 20.06.2026
Сили оборони України уразили автомобільний міст через Генічеську протоку – Генштаб

Сили оборони України уразили автомобільний міст через Генічеську протоку – Генштаб

09:00 20.06.2026
ППО України збила 92 зі 99 БпЛА, зафіксовано влучання семи ударних БпЛА на трьох локаціях

ППО України збила 92 зі 99 БпЛА, зафіксовано влучання семи ударних БпЛА на трьох локаціях

21:09 19.06.2026
СБС вночі завдали удару по єдиному газосховищу в Криму

СБС вночі завдали удару по єдиному газосховищу в Криму

ВАЖЛИВЕ

Командувач Нацгвардії: іноді понад 10% шахедів збивають наші групи-перехоплювачі, ця цифра буде рости

Командувач НГУ: за закупівлі мають відповідати сильні спеціалісти, щоб воюючі командири не потрапляли в халепу

Півненко допускає, що за рік після впровадження армійської реформи в людей буде переосмислення бачення військової служби

Командувач НГУ: на захисті ЧАЕС 24/7 знаходяться гвардійці з бойовим досвідом, нарощується безпілотна складова

Командувач Нацгвардії: ми не втратимо перевагу, коли ворог запустить свій аналог Starlink

ОСТАННЄ

Одна людина загинула, дев'ять дістали поранень вдень через ворожі обстріли Дніпропетровщини – ОВА

Росія за останні 2 дні пошкодила 2 відділення "Укрпошти", логістичний центр у Сумах, знищила 2 автівки в Нікополі

Колишнім посадовцям прокуратури на Кіровоградщині оголошено про підозру в отримані хабаря за закриття справи – НАБУ

Окупанти захопили 3 кв. км біля с. Рясне на Сумщині, половина Костянтинівки перейшла в сіру зону – DeepState

П'ять людей постраждали на Херсонщині внаслідок російських атак – прокуратура

Мінспорту долучиться до URC-2026 в Ґданську з низкою подій, присвячених молоді, освіті, лідерству та міжнародним партнерствам

Командувач Нацгвардії: іноді понад 10% шахедів збивають наші групи-перехоплювачі, ця цифра буде рости

Свириденко: у прифронтових областях облаштовано понад 887 км антидронового захисту від початку 2026р

Екскомандиру бригади ТрО зі Львівщини оголошено підозру у нарахуванні 80 млн грн незаконних бойових виплат

Командувач НГУ: за закупівлі мають відповідати сильні спеціалісти, щоб воюючі командири не потрапляли в халепу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА