Федоров: Сили оборони вразили дронами 800 000+ верифікованих цілей противника від початку року

Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua

Сили оборони вразили безпілотниками більш ніж 800 000 верифікованих цілей противника від початку року, повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

"Сили оборони системно послаблюють військовий потенціал ворога... Саме дрони сьогодні забезпечують понад 90% уражень ворога. Від початку року підрозділи безпілотних систем уразили понад 800 000 верифікованих цілей противника. Серед них – особовий склад, засоби ППО, артилерія, РСЗВ, БпЛА, НРК, транспорт, штаби, склади та засоби РЕБ", – написав він у Телеграмі.

Міністр зазначив, що лише за цей період ліквідовано або важко поранено близько 167 000 російських військових.

"Травень став найрезультативнішим місяцем для Сил оборони України. Упродовж місяця вони вразили 181 000+ цілей та ліквідували або важко поранили 31 530 окупантів", – розповів Федоров.

Він також зазначив, що за кожне підтверджене ураження військові отримують єБали, які через Brave1 Market обмінюють на дрони, НРК, засоби РЕБ та комплектуючі.

"Завдяки системі єБалів ми бачимо, які технології та підрозділи дають найкращий результат, і швидко масштабуємо ці рішення на все військо. За завданням президента продовжуємо виснажувати ворога одночасно в трьох доменах – у небі, на землі та в економіці", – наголосив міністр.