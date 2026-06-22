Інтерфакс-Україна
Події
18:50 22.06.2026

Одна людина загинула, дев'ять дістали поранень вдень через ворожі обстріли Дніпропетровщини – ОВА

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Одна людина загинула, дев'ять дістали поранень вдень через ворожі обстріли Дніпропетровщини – ОВА
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Життя однієї людини забрали російськи обстріли населених пунктів області, ще дев’ять зазнали поранень, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"На Нікопольщині під ударом були райцентр, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади… Загинула 77-річна жінка. Постраждали п’ятеро людей. 79-річна жінка госпіталізована у важкому стані. Чоловіки 26, 33 і 44 років, а також 55-річна жінка лікуватимуться амбулаторно. У Синельниківському районі... поранень дістав 51-річний чоловік... Цілили росіяни по Грушівській та Зеленодольській громадах, що на Криворіжжі... Поранень дістали троє людей", – написав він у телеграм.

За повідомленням, у Нікопольському районі пошкоджені поштові відділення, коледж, заправка, багатоквартирні будинки, приватна оселя, гаражі, авто, виникли пожежі. У Синельниківському районі противник завдав удару по Дубовиківській та Покровській громадах. Понівечено школу і приватний будинок. У Криворізькому районі понівечено інфраструктуру, автомобіль. У Кам’янському районі ворог бив по Верхівцевській громаді, пошкоджено інфраструктуру.

Теги: #дніпропетровщина #атаки_рф

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