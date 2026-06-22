Росія за останні 2 дні пошкодила 2 відділення "Укрпошти", логістичний центр у Сумах, знищила 2 автівки в Нікополі

Укрпошта, 18.05.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Ірина Дорош

Ворог за останні два дні пошкодив два відділення АТ "Укрпошта", логістичний центр в Сумах та знищив дві автівки у Нікополі (Дніпропетровська обл.), повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський у телеграм в понеділок.

За його словами, компанія фіксує цілеспрямоване полювання на автівки у Нікополі, однак вживає заходів щодо резервних схем роботи.

Як запевнив Смілянський, "Укрпошта" продовжить обслуговувати Нікополь та його жителів, надаючи всі послуги водночас з ймовірними змінами в розкладі обслуговування.

В "Укрпошті" також уточнили, що завдяки оперативній роботі її команди було відновлено сортувальний центр та відділення у Сумах.

Що ж стосується пошкодженої внаслідок ворожої атаки адміністративної будівлі, вона перебуває в процесі відновлення, йдеться у повідомленні.

"Обстріли прифронтових міст Сумщини, зокрема Білопілля та Ворожби, також не припиняються. Ми розуміємо свою відповідальність, зокрема й за безпеку, тому перевели ці населені пункти на обслуговування пересувними відділеннями, які працюють, виходячи з безпекової ситуації", – наголосив гендиректор компанії.