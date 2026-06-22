Колишнім посадовцям прокуратури на Кіровоградщині оголошено про підозру в отримані хабаря за закриття справи – НАБУ

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили схему вимагання неправомірної вигоди та легалізації майна, до якої причетні колишні посадовці органів прокуратури Кіровоградської області.

"Перший заступник керівника Кіровоградської обласної прокуратури вимагав у заступника директора одного з підприємств Національної академії аграрних наук України та директора держпідприємства хабар за закриття кримінального провадження. За домовленістю частиною неправомірної вигоди став автомобіль Tesla Model X P100D", – йдеться у повідомленні на сайті НАБУ.

За даними слідства, аби приховати незаконно набуте майно, посадовець залучив свого колегу – керівника окружної прокуратури, який підшукав підставну особу, на яку оформили довіреність на розпорядження, зокрема, продаж автомобіля. Цим намірам став на заваді арешт "Тесли", накладений Вищим антикорупційним судом (ВАКС) у межах іншої справи.

"Пізніше через довірену особу прокурор одержав ще $13,5 тис., після чого отримав відмову в наданні решти суми через невиконання обіцяного. Загальна сума неправомірної вигоди становила понад $88 тис.", – розповіли у НАБУ.

Наразі колишнього першого заступника керівника Кіровоградської обласної прокуратури затримано в порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 209 КК України.

Колишньому керівнику окружної прокуратури повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 209 КК України, а пособнику – за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.

Викриття злочину стало можливим завдяки інституту угод про визнання винуватості.