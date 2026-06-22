Окупанти захопили 3 кв. км біля с. Рясне на Сумщині, половина Костянтинівки перейшла в сіру зону – DeepState

Фото: https://t.me/DeepStateUA

Російські окупанти просунулися на сумському напрямку фронту, захопивши минулої доби 3,45 кв. км української території між селами Рясне та Грабовське, свідчать мапи OSINT-проєкту DeepState в понеділок.

Район проникнення (сіра зона) в цьому районі при цьому скоротилася на 2,27 кв. км.

Згідно з мапами, тепер бої точаться на східних околицях с. Рясне, але саме воно під контролем Сил оборони.

Крім того, DeepState за минулу добу збільшив на 7,4 к. км площу проникнення в районі Костянтинівки (Донецька обл.). Тепер у ньому перебуває половина міста, зокрема вся його південна частина. Але площа сталого ворожого контролю в районі Костянтинівки не зросла – ворог, як і раніше, не контролює її житлові квартали.

На інших напрямках фронту без змін.

Як повідомлялося, щодоби позаминулого тижня площа окупації зростала в середньому на 2,1 кв. км, а район проникнення скорочувався на 1,4 кв. км на добу.