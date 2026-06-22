П'ять людей постраждали на Херсонщині внаслідок російських атак – прокуратура

П’ятеро людей зазнали поранень через обстріли та атаки безпілотників російської армії, повідомили у Херсонській обласній прокуратурі.

"Впродовж 22 червня 2026 року російська армія обстрілювала населені пункти Херсонщини ствольною артилерією, атакувала дронами різного типу. Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії впродовж дня дістали травм п’ять людей", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі правоохоронців.

За даними слідства, чотири людини у Херсоні та один чоловік у c. Молодецьке отримали поранення через ворожі атаки за допомогою дронів. Серед постраждалих – посадовець адміністрації області.

Крім того, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, адмінбудівля та заклад культури, дошкільний навчальний заклад, складське приміщення, вантажівка та легковий автотранспорт.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами скоєння воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).