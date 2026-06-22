Мінспорту долучиться до URC-2026 в Ґданську з низкою подій, присвячених молоді, освіті, лідерству та міжнародним партнерствам

До Міжнародної конференції з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference 2026, URC-2026), яка відбудеться 25-26 червня у Ґданську (Польща), долучиться Міністерство молоді і спорту України із низкою активностей, присвячених ролі молоді у відбудові країни, розвитку міжнародних партнерств, молодіжних обмінів, участі української молоді в Україні та за кордоном, а також зв’язку освіти, ідентичності й лідерства.

"Цьогоріч URC зосередиться на ключових напрямах відновлення України, зокрема бізнесі, людському капіталі, місцевому та регіональному розвитку, європейській інтеграції та безпековому вимірі. У межах людського виміру окрему увагу буде приділено дітям і молоді, освіті, соціальній згуртованості, підтримці українців за кордоном та залученню молодого покоління до процесів відновлення", – йдеться в повідомленні Мінспорту.

Зазначається, що у межах програми заплановано міжнародний семінар "Молодіжні обміни як інструмент публічної дипломатії та розвитку молоді й організацій громадянського суспільства", який відбудеться 23-26 червня у Гдині, а сам захід буде присвячений потенціалу молодіжних обмінів як інструменту міжнародної взаємодії, розвитку молодіжних середовищ і посилення спроможності організацій громадянського суспільства.

Також 24 червня у Ґданську відбудеться сайд-івент Recovery Generation Youth House – простір для діалогу між молодіжними лідерами, представниками молодіжних рад, громадських організацій, міжнародних програм, української влади, європейських міст-партнерів та української молоді з різних країн світу.

У відомстві розповіли, що програма Youth House охопить три тематичні блоки: участь молоді у відновленні України на місцевому рівні, роль української молоді у світі та розвиток партнерств між молоддю в різних контекстах, а окремий фокус буде зроблено на тому, як молоді люди можуть переходити від досвіду отримання підтримки до ролі творців змін у своїх громадах, країнах перебування та міжнародних мережах.

Крім того, 25 червня відбудеться панельна дискусія URC "Інвестування у наступні покоління: освіта, наука, гарантії для молоді та мобільність", у центрі якої будуть інвестиції в людський капітал, розвиток навичок, підтримка молоді в умовах війни, міжнародна співпраця та залучення молодого покоління до відновлення України.

Також у програмі передбачена публічна дискусія "Ідентичність як навичка майбутнього: освіта, відповідальність і лідерство" в Гданському університеті, яка буде присвячена тому, як освіта, громадянська відповідальність і лідерство формують стійкість суспільства та здатність молоді брати участь у довгостроковому розвитку держави.

Серед іншого, 26 червня відбудеться воркшоп Generation of Recovery: Youth as a Driver of Ukraine’s Recovery, який об’єднає представників уряду України, міжнародних організацій, донорських інституцій, експертного середовища, громадського сектору та молодіжних лідерів, які обговорять роль молоді у відновленні України, зокрема в освіті, зайнятості, соціальній інтеграції, психосоціальній підтримці, інклюзії, розвитку громад та формуванні політик.

Як повідомлялося, Конференція з питань відновлення України (URC-2026) відбудеться у місті Ґданськ 25-26 червня 2026 року. Захід спільно організовують уряди Польщі та України для мобілізації міжнародної підтримки, залучення інвестицій та планування відбудови.