Командувач Нацгвардії: іноді понад 10% шахедів збивають наші групи-перехоплювачі, ця цифра буде рости

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У Нацгвардії постійно збільшується кількість екіпажів, які використовують дрони-перехоплювачі, на окремих напрямках фіксується великий відсоток збиття, заявив командувач Національної гвардії України генерал-майор Олександр Півненко.

"Особливо, з шахедами покращується ситуація, з перехоплювачами. У нас в Нацгвардії постійно збільшується кількість екіпажів, які використовують дрони-перехоплювачі. На окремих напрямках ми маємо великий відсоток збиття. Ми вийшли на рівень, що іноді понад 10% шахедів збиваємо. Такого ніколи не було. Це все працює за рахунок перехоплювачів. Впевнений, що ця цифра буде рости, будемо збивати все більше і більше ", – сказав він і ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Говорячи про ворога, окрім шахедів, Півненко назвав наявність літаків, ракет, особливо балістики, а також КАБів, стратегічної авіації.

"Робимо дрони, крилаті ракети, але треба дійти і до рівня балістичної ракети і літаків. Літаків з нормальними радарами і нормальними ракетами. Коли ми до цього рівня дійдемо, ми зможемо знищувати літаки противника, зможемо обрізати їхню стратегічну складову. Впевнений, що ми ще щось розробляємо і через певний час воно спрацює. Ми будемо опиратися ще сильніше і сильніше, ми не програємо цю війну ", – впевнений генерал-майор.

Окремо Півненко зауважив на важливості для України систем зв’язку та своїх супутників.

"Розуміємо, що цей противник у нас назавжди, то треба до цього готуватися, готувати нашу країну до того, що ми вже будемо як Ізраїль", – зауважив він. Дрони ми свої маємо, забезпечуємо ними і бачимо, що це працює. Ви ж бачите, яка у нас різноплановість дронів, сотні видів, на оперативному рівні. 20 різних видів – це тільки те, що я бачив за останній час на фронті. Так само і з ракетами потрібно. Ми можемо це зробити. Ми багато чого можемо. У нас є плани і є можливості" , – наголосив Півненко.