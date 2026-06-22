Інтерфакс-Україна
Події
17:21 22.06.2026

Свириденко: у прифронтових областях облаштовано понад 887 км антидронового захисту від початку 2026р

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Свириденко: у прифронтових областях облаштовано понад 887 км антидронового захисту від початку 2026р
Фото: https://t.me/svyrydenkoy

У прифронтових областях від початку 2026 року облаштовано понад 887 км антидронового захисту, з них 207 км у Херсонській області, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

"У Херсонській області на стратегічно важливих маршрутах облаштовано понад 207 км антидронового захисту. Особлива увага – найскладнішим напрямкам і найбільш вразливим ділянкам доріг між громадами Херсонщини, а також у самому обласному центрі. На інших ділянках тривають роботи. Вони профінансовані коштом державного та обласного бюджетів", – написала Свириденко в телеграм-каналі. 

За її словами, загалом у прифронтових областях від початку 2026 року облаштовано понад 887 км антидронового захисту.

Крім того, протягом травня та червня у наближених до лінії фронту районах відновлено понад 198 км автомобільних доріг. 

Теги: #свириденко #антидронові_системи

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