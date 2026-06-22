Екскомандиру бригади ТрО зі Львівщини оголошено підозру у нарахуванні 80 млн грн незаконних бойових виплат

За процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру у нарахуванні 80 млн грн бойових виплат без законних підстав колишньому командиру бригади територіальної оборони з Львівської області, повідомляють у Офісі генерального прокурора України.

"За даними слідства, у період з квітня 2023 року по січень 2024 року посадовець неналежно виконував службові обов’язки під час нарахування військовослужбовцям додаткової грошової винагороди у розмірі 100 тис. грн… Водночас встановлено, що колишній командир підписував накази про нарахування такої винагороди військовослужбовцям, які у відповідні періоди не мали правових підстав для її отримання", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі відомства.

Маючи інформацію про фактичне залучення особового складу до виконання бойових завдань та можливість перевірити підстави для виплат, посадовець не забезпечив належного контролю і видав відповідні накази.

"На їх підставі фінансова служба військової частини здійснила нарахування та виплату коштів. У результаті державному бюджету завдано збитків на суму майже 80 млн грн.", – повідомили у відомстві.

Колишньому командиру повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 425 КК України (недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану).