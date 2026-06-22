Командувач НГУ: за закупівлі мають відповідати сильні спеціалісти, щоб воюючі командири не потрапляли в халепу

Фото: НГУ

Командири корпусів Національної гвардії України працюють на оборону, а за закупівлі мають відповідати сильні спеціалісти, щоб воюючий командир не втрапив в халепу із законом при закупівлях, від командирів же має бути контроль, наголошує командувач Нацгвардії генерал-майор Олександр Півненко.

"Командири корпусів працюють на забезпечення оборони, але ж є ще і логістичні питання і закупівлі, і по цих напрямках мають бути сильні спеціалісти, щоб не потрапити в халепу, щоб командир не вліз в проблеми із законом", – розказав Півненко в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що закупівлі – це складний напрямок. "Перевищення ціни на дрони, неперевищення, а в ЄРДР все це вже є", – додав Півненко.

"Так, хтось десь нахабніє, а десь і нормальні люди, яких зачепило. Ці моменти дуже важливі, бо війна нічого не списує. І після фронту будуть розбиратися, дивитися, хто що робив, закупляв, не закупляв і відповідатимуть командири, які виконували задачі 24/7", – підсумував він.

Відповідаючи на питання про особисте ставлення щодо правопорушень, скоєних нацгвардійцями, Півненко сказав: "Якщо бійці продають зброю і так "заробляють" – хай ними ДБР займається, інші правоохоронні органи".

"Ви ж розумієте, військові – це відображення нашого з вами суспільства, а люди різні бувають. І це стає проблемою командира", – зауважив командувач Нацгвардії.

Як повідомлялося, в квітні 2026 року Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про завершення слідства у провадженні щодо корупції при закупівлі БПЛА та РЕБ. Серед підозрюваних – колишній голова Луганської обласної державної адміністрації, народний депутат України, начальник міської військової адміністрації, командир військової частини Національної гвардії України, фактичний бенефіціарний власник підприємства.

Командувач Нацгвардії відсторонив фігурантів з посад, проводилося службове розслідування.

В березні 2026 року ДБР викрило зловживання під час закупівлі хліба для підрозділів Нацгвардії на Хмельниччині.

У травні 2025 року детективи НАБУ спільно з САП проводили обшуки у службових кабінетах та за місцем проживання низки високопосадовців Нацгвардії. Серед них був і командувач НГУ.

Директор НАБУ назвав неправдивими чутки про отримання хабаря особисто командувачем Півненком та уточнив, що підозру Півненку не оголошували. МВС на початку скандалу відсторонило від посад керівників напряму, які відповідали за логістику та закупівлі в НГУ та розпочало внутрішню перевірку.