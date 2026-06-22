Інтерфакс-Україна
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16:58 22.06.2026

У Святогірській лаврі все ще є велика кількість ченців і мирян, які не хочуть виїжджати – Донецька ОДА

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У Святогірській лаврі все ще є велика кількість ченців і мирян, які не хочуть виїжджати – Донецька ОДА
Фото: Донецька ОДА

На території Святогірської лаври у Донецькій області все ще є велика кількість ченців і мирян, які не хочуть виїжджати, повідомив в ефірі телемарафону перший заступник голови Донецької облдержадміністрації Юрій Винокуров.

"Святогірська лавра зазнала поодиноких обстрілів. На жаль, є велика кількість ченців, які не хочуть виїжджати з території Лаври, і миряни, які живуть на території Лаври ще з 2022 року. Третина їх уже виїхала, інша частина знаходиться на території лаври", – сказав Винокуров в понеділок.

Він зазначив, що на сьогодні є єдиний шлях для завезення гуманітарної допомоги, води та палива для генераторів, який постійно прострілюється ворогом.

"Уже були непоодинокі випадки, коли техніка і автобуси з ченцями попадали під обстріли", – розповів Винокуров.

Статус Лаври був даний Святогорському монастирю в 2004 році. Свято-Успенська Святогірська лавра належить до УПЦ (МП).

Теги: #донеччина #винокуров #святогірська_лавра

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