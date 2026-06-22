Інтерфакс-Україна
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16:53 22.06.2026

Президент Зеленський підписав закон про зміни до держбюджету-2026 щодо 1,56 трлн грн додвитрат на оборону

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Президент Зеленський підписав закон про зміни до держбюджету-2026 щодо 1,56 трлн грн додвитрат на оборону

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №4908-IX (законопроєкт №15224) щодо змін до державного бюджету на 2026 рік про збільшення на 1,56 трлн грн видатків на сектор безпеки та оборони, свідчать дані на сайті парламенту.

Як повідомлялось, Рада на позачерговому засіданні минулого тижня розблокувала цей закон, адже не схвалила сім блокуючих постанов.

Проєкт закону в другому читанні та в цілому парламент схвалив 10 червня, його підтримали 242 нардепи.

Документ передбачає збільшення видатків на сектор безпеки та оборони на 1,56 трлн грн переважно коштом Ukraine Support Loan (USL) від Європейського Союзу.

Закон затверджено з урахуванням попереднього розподілу понад 1,3 млрд грн Резервного фонду: 559,1 млн грн на апарат Міненерго, 127,5 млн грн на ліквідацію шахт, 46,1 млн грн на Держенергонагляд та 599,1 млн грн Державному агентству з управління зоною відчуження (із них 525,1 млн грн – на об’єкт "Укриття"). Також підтримано спрямування 95 млн грн на апарат Національного комітету спорту інвалідів, 1,4 млрд грн на виплати Службі судової охорони та розрахунок зарплат НАБУ за прожитковим мінімумом 3328 грн замість 3028 грн без зміни загальних видатків бюро.

Як зазначила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, після внесення змін до документа видатки на безпеку та оборону становитимуть рекордні 4,4 трлн грн: 2,3 трлн грн буде спрямовано на закупівлю озброєння та військової техніки, понад 1,45 трлн грн – на грошове забезпечення військовослужбовців.

Теги: #usl #опк #бюджет #зеленський

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