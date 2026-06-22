Півненко допускає, що за рік після впровадження армійської реформи в людей буде переосмислення бачення військової служби

Фото: НГУ

Командувач Національної гвардії України генерал-майор Олександр Півненко допускає, що за рік після впровадження реформи в армії у людей буде переосмислення бачення військової служби, водночас демобілізація – дуже важлива, але можлива лише при певних умовах.

В ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" на запитання щодо оцінки оголошеної Міноборони масштабної армійської реформи Півненко зауважив, що для нього особливо важливим є грошове забезпечення бійців.

"Про це на робочих нарадах і говоримо. Людина не повинна отримувати 20 тис. грн зараз, це має бути сума в $1,5 тис., яку має військовослужбовець країн НАТО, який тільки прийшов на службу.Питання в тому, що ми багато коштів витрачаємо на засоби, а на гідну зарплату військовим потрібно десь знайти кошти. Впевнений, що це питання вирішується на серйозному державному рівні і буде результат", – сказав генерал-майор.

Говорячи про те, чи на нинішньому етапі війни покращення ставлення до бійців і підвищення грошового забезпечення військового змотивують більшу кількість людей йти служити, Півненко висловив думку, що це можливо.

"З часом це можливо. Допускаю, що через рік при нормальних умовах і нормальному підході прийде переосмислення бачення служби", – сказав командувач НГУ.

Втім, він зауважив, що є люди, які взагалі не хочуть воювати, а є і ті, хто просто бояться, бо їх начебто одразу заберуть у штормовий підрозділ, і вони загинуть.

"Але розподіл на тих, хто хоче воювати і тих, хто не хоче воювати, не працює – або ми всі захищаємо свою країну, або ми всі програємо війну. А противник не буде вибирати, воював ти чи ні: зрадників не люблять ніде. І це знають ті, хто залишився в Криму. На жаль, ми пішли не зовсім тим шляхом в питаннях мобілізації, але будемо це вирішувати", – зазначив він.

Також Півненко оцінив можливість демобілізації та від чого вона залежатиме.

"Якщо сьогодні припинення вогню по лінії бойового зіткнення, то через рік піде демобілізація. Ті люди, які призвалися на службу в 2022 році, будуть першими, потім, через певний час, десь за пів року, підуть ті, які в 2023 році прийшли служити. А якщо одразу демобілізувати 700-800 тис. – то хто ж залишиться на позиціях? Плюс є умови нових контрактів і часткового звільнення військовослужбовців за цими умовами. Демобілізація – важлива історія, але при певних умовах", – заявив командувач НГУ.

Міністерство оборони України і президент Володимир Зеленський 12 червня оголосили про початок першого етапу армійської реформи. Вона включає, зокрема, нові контракти, підвищення виплат і поетапне звільнення зі служби.