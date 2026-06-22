Інтерфакс-Україна
Події
16:39 22.06.2026

Делегація уряду США та представники УЧХ побували на місці, яке постраждало від російської повітряної атаки у Києві

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Делегація уряду США та представники УЧХ побували на місці, яке постраждало від російської повітряної атаки у Києві

Делегація уряду США та представники Українського Червоного Хреста відвідали у Києві локацію поблизу станції метро "Лук'янівська", що зазнала руйнувань внаслідок одного з масованих ракетно‑дронових ударів Росії.

"Представники Українського Червоного Хреста на чолі із заступником генерального директора Іллею Клецьковським разом із головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій Андрієм Даником зустрілися з делегацією уряду США, яка відвідала один із районів Києва, що зазнав масштабних ударів", – повідомив УЧХ у Фейсбуці в понеділок.

Представники УЧХ ознайомили американську делегацію з механізмами гуманітарного реагування на наслідки російських атак, роботою загонів швидкого реагування, взаємодією з ДСНС України та міжнародними партнерами, а також підтримкою, яку отримують постраждалі.

Завдяки підтримці уряду США Український Червоний Хрест посилює свою спроможність реагувати на надзвичайні ситуації у Києві та прифронтових регіонах. Надане обладнання та технічна допомога дозволяють командам оперативніше реагувати на надзвичайні події, підтримувати підрозділи ДСНС під час ліквідації наслідків російських обстрілів і своєчасно надавати допомогу людям, які постраждали від війни.

Партнерство між УЧХ, Державною службою України з надзвичайних ситуацій та урядом США сприяє посиленню спроможності системи реагування на надзвичайні ситуації, розвитку готовності громад і підтримці людей, які щодня потерпають від наслідків війни.

До складу американської делегації увійшли заступник помічника Державного секретаря США Спенсер Кретьєн, координатор програм допомоги посольства США в Україні Джеффрі Жук, заступниця координатора програм допомоги Емілі Круніч та представники секції програм допомоги посольства США.

У повідомленні УЧХ не уточнюється, яку саме локацію відвідали представники уряду США та УЧХ, але, судячи з оприлюднених фото, це територія поблизу станції метро "Лук'янівська".

 

Теги: #сша #лукянівська #тчху #уряд #учх

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