Екскерівнику підрядної організації оголошено підозру у розкраданні коштів на будівництві укриття для школи у Херсоні – МВА

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Оголошено підозру колишньому керівнику підрядної організації ТОВ "Тенсенс", яка виконувала роботи з будівництва протирадіаційного укриття для однієї зі шкіл Херсона, повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

"Це кримінальне провадження стало результатом роботи Херсонської міської військової адміністрації. Саме за нашою ініціативою та після виявлення ознак можливих порушень матеріали були передані до правоохоронних органів для проведення перевірки та належного розслідування", – написав у Телеграмі.

За даними слідства, через внесення неправдиві відомостей до актів виконаних робіт, завищення вартості матеріалів та робіт громаді було завдано збитків на понад 5,6 мільйона гривень.

"Моя позиція залишається незмінною. Кожен факт можливого зловживання бюджетними коштами має отримати належну правову оцінку, а кожен, хто вирішив нажитися на потребах громади, – понести відповідальність згідно із законом", – зазначив очільник МВА.

Шанько зауважив, що оголошення підозри є важливим і принциповим кроком в цій справі. Втім, попереду – встановлення всіх обставин, визначення ролі кожного причетного, судовий розгляд та відшкодування збитків, завданих громаді.