Інтерфакс-Україна
Події
16:35 22.06.2026

Поліцейські спільно з військовими в Харківській області евакуювали поранену жінку та ще трьох цивільних під загрозою обстрілу

1 хв читати
Поліцейські спільно з військовими в Харківській області евакуювали поранену жінку та ще трьох цивільних під загрозою обстрілу
Фото: https://t.me/UA_National_Police/34779

Працівники сектору поліцейської діяльності № 1 Куп’янського РВП спільно з представниками Дворічанської селищної військової адміністрації, підрозділами Збройних сил України та Служби безпеки України евакуювали із Митрофанівки чотирьох цивільних громадян, в тому числі поранену жінку.

"Із села Митрофанівка правоохоронці евакуювали чотирьох цивільних громадян: 50-річного чоловіка разом із його 74-річною матір’ю, 61-річну місцеву мешканку, а також жінку 65 років, яка отримала поранення внаслідок атаки FPV-дрона, що сталася 5 червня. Після евакуації громадян передали волонтерам, які доставили їх до міста Харків", – повідомляє відділ комунікацій Нацполіції в Харківській області.

Для надання необхідної медичної допомоги пораненій викликали бригаду екстреної медичної допомоги.

В поліції зазначають, що під час евакуації на польовій дорозі між населеними пунктами Великобурлуцької громади було зафіксовано влучання дрона.

"Завдяки злагодженим діям усіх залучених служб ніхто не постраждав", – йдеться у повідомленні.

Теги: #нацполіція #харківщина #евакуація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:01 22.06.2026
Затримано п'ятьох осіб, яких підозрюють у привласненні 2 млн грн на ремонті реабілітаційного центру "Циблі"

Затримано п'ятьох осіб, яких підозрюють у привласненні 2 млн грн на ремонті реабілітаційного центру "Циблі"

15:24 22.06.2026
Четверо працівників КП Богодухівської громади Харківської області постраждали внаслідок повторного влучання

Четверо працівників КП Богодухівської громади Харківської області постраждали внаслідок повторного влучання

14:57 22.06.2026
Депутат райради в Харківській області під виглядом евакуації привласнив обладнання вартістю понад 14,5 млн грн

Депутат райради в Харківській області під виглядом евакуації привласнив обладнання вартістю понад 14,5 млн грн

14:29 22.06.2026
Командувач НГУ: на Харківщині постійно проводяться певні дії для посилення напрямку

Командувач НГУ: на Харківщині постійно проводяться певні дії для посилення напрямку

18:55 21.06.2026
Одна людина загинула, ще дві поранені через підрив на ВНП у Харківській області

Одна людина загинула, ще дві поранені через підрив на ВНП у Харківській області

15:57 21.06.2026
Акції в Києві на підтримку ЛГБТ та за традиційні цінності пройшли без грубих порушень правопорядку – поліція

Акції в Києві на підтримку ЛГБТ та за традиційні цінності пройшли без грубих порушень правопорядку – поліція

10:31 21.06.2026
Поліція посилила заходи безпеки через акції "КиївПрайду" та прихильників традиційних цінностей у центрі Києва

Поліція посилила заходи безпеки через акції "КиївПрайду" та прихильників традиційних цінностей у центрі Києва

09:25 21.06.2026
Одна людина загинула, ще 13 постраждали у Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби

Одна людина загинула, ще 13 постраждали у Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби

12:56 19.06.2026
Направлено до суду справу ексзаступника мера Харкова про заволодіння 20,6 млн грн на фортифікаціях Харківщини

Направлено до суду справу ексзаступника мера Харкова про заволодіння 20,6 млн грн на фортифікаціях Харківщини

12:46 19.06.2026
Фрагменти тіла людини виявлено під час аварійно-рятувальних робіт на місці авіаудару у Харкові – прокуратура

Фрагменти тіла людини виявлено під час аварійно-рятувальних робіт на місці авіаудару у Харкові – прокуратура

ВАЖЛИВЕ

Командувач НГУ: на захисті ЧАЕС 24/7 знаходяться гвардійці з бойовим досвідом, нарощується безпілотна складова

Командувач Нацгвардії: ми не втратимо перевагу, коли ворог запустить свій аналог Starlink

Командувач НГУ про загрозу з Білорусі: для цього РФ треба знайти 70 тис. військових, робитимемо так, щоб не знайшли

Командувач НГУ: на Харківщині постійно проводяться певні дії для посилення напрямку

Командувач Нацгвардії: перекриємо ворогу логістику так, що буде їм дуже важко

ОСТАННЄ

В Києві на маршрути вийшло 8 українських тролейбусів та 5 турецьких автобусів – мер

Агента РФ, який готував теракти у Києві, засуджено до 15 років ув'язнення – СБУ

Створено перший повний переклад Основного закону українською жестовою мовою

Петиція до Кабміну про передачу історичної будівлі в Одесі релігійній громаді РКЦ набрала 25 тис. голосів

Командувач НГУ: на захисті ЧАЕС 24/7 знаходяться гвардійці з бойовим досвідом, нарощується безпілотна складова

Міноборони України: закриваємо пляжний сезон у Криму

Міноборони України кодифікувало удосконалену "Гюрзу-2"

Командувач Нацгвардії: ми не втратимо перевагу, коли ворог запустить свій аналог Starlink

Пошукові роботи розпочалися у селі Пужники на Тернопільщині – УІНП

Командувач НГУ про загрозу з Білорусі: для цього РФ треба знайти 70 тис. військових, робитимемо так, щоб не знайшли

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА