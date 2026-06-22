Поліцейські спільно з військовими в Харківській області евакуювали поранену жінку та ще трьох цивільних під загрозою обстрілу

Фото: https://t.me/UA_National_Police/34779

Працівники сектору поліцейської діяльності № 1 Куп’янського РВП спільно з представниками Дворічанської селищної військової адміністрації, підрозділами Збройних сил України та Служби безпеки України евакуювали із Митрофанівки чотирьох цивільних громадян, в тому числі поранену жінку.

"Із села Митрофанівка правоохоронці евакуювали чотирьох цивільних громадян: 50-річного чоловіка разом із його 74-річною матір’ю, 61-річну місцеву мешканку, а також жінку 65 років, яка отримала поранення внаслідок атаки FPV-дрона, що сталася 5 червня. Після евакуації громадян передали волонтерам, які доставили їх до міста Харків", – повідомляє відділ комунікацій Нацполіції в Харківській області.

Для надання необхідної медичної допомоги пораненій викликали бригаду екстреної медичної допомоги.

В поліції зазначають, що під час евакуації на польовій дорозі між населеними пунктами Великобурлуцької громади було зафіксовано влучання дрона.

"Завдяки злагодженим діям усіх залучених служб ніхто не постраждав", – йдеться у повідомленні.