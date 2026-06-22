Інтерфакс-Україна
Події
16:32 22.06.2026

В Києві на маршрути вийшло 8 українських тролейбусів та 5 турецьких автобусів – мер

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В Києві на маршрути вийшло 8 українських тролейбусів та 5 турецьких автобусів – мер
Фото: https://t.me/vitaliy_klitschko

Вісім нових тролейбусів виробництва ТОВ "Політехносервіс" (м.Бровари) та п’ять автобусів турецького виробництва, які є частинами замовлених раніше партій, всі одиночні, довжиною 12 метрів, вийшли на маршрути в Києві у понеділок, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Київ отримав першу партію – 8 тролейбусів, придбаних згідно договору між КП "Київпастранс" та ТОВ "Політехносервіс". Загалом місто отримає 16 таких тролейбусів. Ще 8 очікуємо до кінця липня", – написав Кличко в Телеграм у понеділок.

"Вийшли на маршрути і ще 5 сучасних турецьких автобусів – це вже остання партія з 85-ти. Їх закупили у межах фінансової угоди з Європейським інвестиційним банком за проєктом "Міський громадський транспорт України". Кредитна позика ЄІБ – 18,5 млн євро", – додав мер.

За його словами, весь отриманий транспорт обладнаний пандусом для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення. У салонах – інформаційне табло, система кондиціонування та опалення, камери відеоспостереження, система озвучення зупинок, енергоощадне LED-освітлення і тоноване скло.

Отримані тролейбуси моделі PTS T12309 є першим оновленням тролейбусного рухомого складу у Києві за останні п’ять років. Вони надійшли до Києва ще наприкінці травня та отримали номери №№1201, 1202, 2201, 2202, 3201, 3202, 4201 та 4202, що, згідно з прийнятою в Києві системою нумерації, вказує на те, що вони були розподілені між усіма чотирма тролейбусними депо Києва по дві штуки. Як будуть розподілені наступні вісім, наразі невідомо.

Це перші тролейбуси цієї моделі в Києві. Раніше 91 такий тролейбус отримали міста Миколаїв, Кременчук, Вінниця та Чернівці. Автобуси зібрані на базі кузовів турецьких тролейбусів Akia Ultra TB 12.

Отримані автобуси моделі Anadolu Isuzu Citiport 12 надходять з липня 2025 року також до всіх чотирьох діючих автобусних парків КП "Київпастранс" – до автобусного парку №2 (номерація від №8259 і далі), автобусного парку №5 (№8554 і далі) автобусного парку №6 (№8674 і далі) та автобусного парку №8 (№7867 і далі).

Востаннє до цієї партії парк автобусів в Києві поповнювався новими автобусами моделі МАЗ-215069 білоруського виробництва (зчленовані, довжиною 18м) у лютому 2021 року, але після початку повномасштабного вторгнення Київ також отримав в якості допомоги з інших міст Європи кілька десятків автобусів різних моделей 2002-2009 років виробництва, які також були приписані до діючих парків та вийшли на маршрути міста.

Теги: #київ #тролейбуси #кличко

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