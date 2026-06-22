Агента РФ, який готував теракти у Києві, засуджено до 15 років ув'язнення – СБУ

За доказовою базою військової контррозвідки та слідчих Служби безпеки України 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент російської воєнної розвідки (відоме як ГРУ), якого СБУ викрила у червні 2025 року на підготовці терактів у Києві.

"Співробітники СБУ затримали зловмисника "на гарячому", коли він розкопав схрон з вибухівкою, яку мав перевезти в інші тайники для безпосередніх виконавців терактів. На місці події у затриманого вилучено 5 кг пластиду з підривачами та іншими компонентами для спорядження саморобних бомб", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі спецслужби.

Як з’ясувало розслідування, завдання виконував завербований місцевий безробітний, який потрапив до уваги російського ГРУ він ще у 2014 році, коли у лавах терористичного угруповання "Іскра-2" воював проти сил АТО на сході України.

За даними СБУ, він брав участь у боях за Донецький аеропорт, а згодом після вербування був нелегально переправлений на підконтрольну Україні територію.

"Навесні 2025 року російські спецслужбісти "активували" свого агента та доручили йому підготувати декілька схронів із саморобними вибуховими пристроями (СВП) на околицях Києва. Після облаштування схованок зрадник мав відправити куратору з рф локації тайників за допомогою позначок на гугл-картах", – розповіли в СБУ.

Крім вибухівки у зловмисника вилучено планшет, ноутбук та мобільні телефони, через які він контактував з ГРУ РФ.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.