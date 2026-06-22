Створено перший повний переклад Основного закону українською жестовою мовою

Вперше здійснено повний переклад Основного закону українською жестовою мовою.

"До 30-річчя Конституції України вперше створено її повний переклад українською жестовою мовою. Це допоможе зробити конституційні права та норми зрозумілішими для людей з порушеннями слуху та стане ще одним кроком до безбар’єрності", – повідомляє Верховна Рада у своєму телеграм‑каналі у понеділок.

Щоб переклад Конституції був зрозумілим у всіх регіонах країни, до роботи залучили дев’ятьох перекладачів, які володіють різними діалектами української жестової мови, а також фахівців із жестової мови та права.

30‑та річниця Конституції України відзначається 28 червня 2026 року.