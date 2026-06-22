Затримано п'ятьох осіб, яких підозрюють у привласненні 2 млн грн на ремонті реабілітаційного центру "Циблі"

Правоохоронці повідомили про підозру п’ятьом учасникам організованої групи із заволодіння бюджетними коштами, виділеними на ремонт реабілітаційного центру для ветеранів "Циблі" (Бориспільський р-н Київської обл.), загальні збитки державі оцінюються в понад 2 млн грн, повідомила поліція Київської області.

"Задокументовано учасників організованої групи, які налагодили механізм заволодіння бюджетними коштами, виділеними на ремонтні роботи реабілітаційного центру для ветеранів "Циблі"", –повідомила поліція у фейсбуці в понеділок.

Повідомляється, що директор держзаводу залучив до схеми свого заступника, ексдиректора центру, керівників підрядних організацій, інженера технічного нагляду та інших довірених осіб. Фігуранти привласнювали кошти під час виконання будівельних та ремонтних робіт на об’єктах центру, де проходять лікування та реабілітацію ветерани війни.

Встановлено, що учасники групи систематично вносили до актів приймання виконаних робіт завідомо неправдиві відомості щодо фактичних обсягів робіт, вартості будівельних матеріалів та якості їх виконання. Для створення видимості законності до схеми залучили інженера технічного нагляду, який підписував документи без фактичного контролю за проведенням робіт. Загальна сума збитків, завданих державі, за попередніми даними становить понад 2 млн грн. Крім того, директор держпідприємства фіктивно працевлаштував двох осіб з бронюванням з метою уникнення мобілізації.

П’ятьох фігурантів затримано в порядку ст. 615 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі слідчого управління поліції Київщини повідомили про підозру п’ятьом зловмисникам за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України).

Правоохоронці проводять необхідні слідчі дії та встановлюють інших причетних осіб до вказаного злочину.