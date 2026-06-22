Інтерфакс-Україна
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15:43 22.06.2026

Петиція до Кабміну про передачу історичної будівлі в Одесі релігійній громаді РКЦ набрала 25 тис. голосів

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Петиція до Кабміну про передачу історичної будівлі в Одесі релігійній громаді РКЦ набрала 25 тис. голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом передати історичну будівлю католицької школи та семінарії в Одесі релігійній громаді Римсько-Католицької церкви (РКЦ) набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 31 березня і станом на 22 червня вона набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

"Будівля на вул. Ніни Строкатої 23 в м. Одеса була збудована у 1849р (арх. К.Й.Даллаква) за кошти католицької церкви та перебувала у її власності до 1917 р. ЇЇ площа становить 2967,4 кв. м. та є складовою частиною комплексу культових будівель (так званого "латинського кварталу" м.Одеси), що знаходиться в межах сучасних вулиць: Європейська, Святослава Караванського, Рішельєвської, Ніни Строкатої. У центрі цього кварталу знаходиться кафедральний собор, а по периметру – були різні інші культові та допоміжні приміщення", – йдеться у петиції.

Зазначається, що станом на сьогодні власником майнового комплексу є держава Україна, а у 2008 році будівля внесена до реєстру нерухомих пам’яток України.

Автор петиції просить: винести на розгляд уряду дане питання; передати будівлю колишньої католицької школи Одесько-Сімферопольській  Дієцезії Римсько-Католицької церкви.

Теги: #історична #ркц #одеса #петиція

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