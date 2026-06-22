Командувач НГУ: на захисті ЧАЕС 24/7 знаходяться гвардійці з бойовим досвідом, нарощується безпілотна складова

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На захисті Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС) цілодобово знаходяться підрозділи Нацгвардії з бойовим досвідом, також постійно нарощується безпілотна складова, зазначає командувач Нацгвардії генерал-майор Олександр Півненко.

"Наші підрозділи там 24/7. І це вже не ті підрозділи, які були на початку війни – зараз там люди з бойовим досвідом", – сказав Півненко в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", говорячи про захист ЧАЕС.

Командувач НГУ наголосив: "Там є підрозділ з корпусу "Азов", бойові командири і безпілотна складова, яка постійно нарощується".

Півненко додав, що особисто виїжджає на ЧАЕС на постійній основі. "Не хочу, щоб ми там щось втратили з поля зору. Тож нарощуємося і нарощуємося", – акцентував він.

Говорячи в цілому про захист об’єктів критичної інфраструктури і зокрема зроблену "роботу над помилками", командувач НГУ зауважив: "Багато серйозних захисних споруд будується, повірте. Ми зі свого боку, де потрібно, виставляємо перехоплювачі, зенітно-ракетні комплекси, нарощуємо радіоелектронну розвідку".

"Це масштабна задача на рівні держави", – додав він.

В квітні 2026 року український генеральний прокурор Руслан Кравченко в інтерв’ю Reuters повідомив, що атака російського дрону на конфайнмент 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС в 2025 році, ймовірно, була навмисною, про що свідчать експертизи встановлення обставин влучення ворожого безпілотника.

Президент України Володимир Зеленський зазначав, що для капітального ремонту саркофагу Чорнобильскої АЕС, пошкодженого в результаті атаки російського БпЛА, необхідно близько EUR500 млн.

Наприкінці квітня цього року США анонсували виділення $100 млн на ремонт конфайнменту ЧАЕС. Окрім того, в межах Міжнародної Чорнобильської конференції з питань відновлення та ядерної безпеки була підписана угода з ЄБРР про EUR30 млн на перший етап відновлення конфайнменту і партнери взяли на себе перші зобов’язання на суму майже EUR100 млн.

В червні 2026 року Норвегія оголосила про додатковий внесок у розмірі 100 млн норвезьких крон (близько $10 млн) на відновлення захисного Нового безпечного конфайнменту (НБК) Чорнобильської АЕС, пошкодженого внаслідок атаки російського дрона.