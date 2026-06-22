Інтерфакс-Україна
Події
15:29 22.06.2026

Міноборони України: закриваємо пляжний сезон у Криму

1 хв читати
Міноборони України: закриваємо пляжний сезон у Криму
Фото: https://mod.gov.ua/

Міністерство оборони України прокоментувало нещодавні удари про нафтопереробних та військових об’єктах на території окупованого півострова Крим, оголосивши закриття туристичного сезону на ньому.

"Закриваємо пляжний сезон у Криму. Лише за останні дні Сили оборони вразили на півострові: нафтобазу, газові компресорні станції, комплекси ППО "Панцир" і С-400, радіолокаційні станції "Небо-У" і "Каста". Прогноз для туристів – несприятливий", – повідомляється на сторінці відомства у Facebook в понеділок.

Після ударів по цих об’єктах голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив про припинення продажу пального населенню на півострові, а пізніше про зупинку бронювання місць, прийому та розміщення дітей і груп дітей у закладах дитячого відпочинку та оздоровлення. "Крименерго" запровадила обмеження на споживання електроенергії в Криму.

Також в ніч на 21 червня удари були завдані по порту "Кавказ" у Краснодарському краї РФ, який обслуговує поромну переправу, яка дублює незаконно збудований окупантами міст через Керченську протоку. Після цього поромне сполучення через протоку було припинене, а перед мостом в понеділок зібралися масштабні черги з кількасот автомобілів на виїзд з півострова.

Місцеві кримські пабліки рясніють фотографіями та відео пустих пляжів на найбільших курортах півострова, а також пожежами на об’єктах нафтопереробки.

Теги: #міноборони #крим

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:18 22.06.2026
Міноборони України кодифікувало удосконалену "Гюрзу-2"

Міноборони України кодифікувало удосконалену "Гюрзу-2"

10:48 21.06.2026
У Криму призупинили вільний продаж палива та відпустку по талонах – ЗМІ

У Криму призупинили вільний продаж палива та відпустку по талонах – ЗМІ

04:22 20.06.2026
Міноборони запустило платформу для доступу до технічних даних трофейного російського озброєння – Генштаб

Міноборони запустило платформу для доступу до технічних даних трофейного російського озброєння – Генштаб

21:09 19.06.2026
СБС вночі завдали удару по єдиному газосховищу в Криму

СБС вночі завдали удару по єдиному газосховищу в Криму

12:26 19.06.2026
Міноборони України і НАТО оголосило конкурс на інноваційне рішення для блокування летовищ противника

Міноборони України і НАТО оголосило конкурс на інноваційне рішення для блокування летовищ противника

12:19 19.06.2026
Свириденко: відкриваємо українським фахівцям і міжнародним партнерам доступ до інформації про російські зразки зброї

Свириденко: відкриваємо українським фахівцям і міжнародним партнерам доступ до інформації про російські зразки зброї

20:14 18.06.2026
Міністр оборони України: Ми бачимо "вікно можливостей" в найближчі місяці

Міністр оборони України: Ми бачимо "вікно можливостей" в найближчі місяці

19:56 18.06.2026
М.Федоров: Події в Москві сьогодні свідчать про те, що Україна рухається правильним шляхом і стає сильніше

М.Федоров: Події в Москві сьогодні свідчать про те, що Україна рухається правильним шляхом і стає сильніше

23:35 17.06.2026
Міноборони та Львівський ТЦК заперечили причетність керівництва до затримання Лавриненка

Міноборони та Львівський ТЦК заперечили причетність керівництва до затримання Лавриненка

18:26 17.06.2026
Туристичний сезон в Криму цього року буде тільки для українських дронів – Федоров

Туристичний сезон в Криму цього року буде тільки для українських дронів – Федоров

ВАЖЛИВЕ

Командувач Нацгвардії: ми не втратимо перевагу, коли ворог запустить свій аналог Starlink

Командувач НГУ про загрозу з Білорусі: для цього РФ треба знайти 70 тис. військових, робитимемо так, щоб не знайшли

Командувач НГУ: на Харківщині постійно проводяться певні дії для посилення напрямку

Командувач Нацгвардії: перекриємо ворогу логістику так, що буде їм дуже важко

Рішення щодо поїздки Зеленського на форум URC-2026 у Ґданськ ще не прийняте – радник

ОСТАННЄ

Четверо працівників КП Богодухівської громади Харківської області постраждали внаслідок повторного влучання

Командувач Нацгвардії: ми не втратимо перевагу, коли ворог запустить свій аналог Starlink

Депутат райради в Харківській області під виглядом евакуації привласнив обладнання вартістю понад 14,5 млн грн

Пошукові роботи розпочалися у селі Пужники на Тернопільщині – УІНП

Командувач НГУ про загрозу з Білорусі: для цього РФ треба знайти 70 тис. військових, робитимемо так, щоб не знайшли

Частка жінок серед безробітних під час війни зросла до 81% – заступник директора ДЦЗ

Командувач НГУ: на Харківщині постійно проводяться певні дії для посилення напрямку

Російський дрон "Черника" вперше збитий над Запоріжжям за допомогою перехоплювача "Генерал Черешня AIR"

Командувач Нацгвардії: перекриємо ворогу логістику так, що буде їм дуже важко

Лідери E5 зустрінуться у середу в Берліні, говоритимуть про Україну

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА