Міноборони України: закриваємо пляжний сезон у Криму

Фото: https://mod.gov.ua/

Міністерство оборони України прокоментувало нещодавні удари про нафтопереробних та військових об’єктах на території окупованого півострова Крим, оголосивши закриття туристичного сезону на ньому.

"Закриваємо пляжний сезон у Криму. Лише за останні дні Сили оборони вразили на півострові: нафтобазу, газові компресорні станції, комплекси ППО "Панцир" і С-400, радіолокаційні станції "Небо-У" і "Каста". Прогноз для туристів – несприятливий", – повідомляється на сторінці відомства у Facebook в понеділок.

Після ударів по цих об’єктах голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив про припинення продажу пального населенню на півострові, а пізніше про зупинку бронювання місць, прийому та розміщення дітей і груп дітей у закладах дитячого відпочинку та оздоровлення. "Крименерго" запровадила обмеження на споживання електроенергії в Криму.

Також в ніч на 21 червня удари були завдані по порту "Кавказ" у Краснодарському краї РФ, який обслуговує поромну переправу, яка дублює незаконно збудований окупантами міст через Керченську протоку. Після цього поромне сполучення через протоку було припинене, а перед мостом в понеділок зібралися масштабні черги з кількасот автомобілів на виїзд з півострова.

Місцеві кримські пабліки рясніють фотографіями та відео пустих пляжів на найбільших курортах півострова, а також пожежами на об’єктах нафтопереробки.