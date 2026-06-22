Міноборони України кодифікувало удосконалену "Гюрзу-2"

Міноборони України кодифікувало удосконалений бронеавтомобіль "Гюрза-2" , тепер броньовик може бути прийнятий на озброєння і постачатися в підрозділи Сил оборони бюджетним коштом.

"Міноборони кодифікувало удосконалену "Гюрзу-2" – український бронеавтомобіль, доопрацьований за запитами військових і з урахуванням бойового досвіду", – йдеться у повідомленні Міноборони у Телеграмі у понеділок.

Повідомляється, що машини можуть оснащуватися програмним забезпеченням для моніторингу зовнішнього середовища з використанням штучного інтелекту.

Як зазначається на сайті Міноборони, повна маса удосконаленої "Гюрзи-2" складає трохи більше 18 т. Вантажопідйомність машини зросла до 2,5 т, дорожній просвіт зріс до 380 мм, запас ходу – до 1200 км. Максимальна швидкість становить 110 км/год. Протимінний захист відповідає рівню 3а та 3b відповідно до стандарту STANAG 4569, тобто вберігає екіпаж від наїзду на міну з уражальною силою, еквівалентною 8 кг тротилу.

Покращена "Гюрза" може виконуватися в двох варіантах – з поворотною баштою для озброєння та без неї. Бронеавтомобіль "Гюрза-2" оснащений системами вентиляції повітря, обігріву, кондиціонування, автономним паливним обігрівачем, тощо. Має системи пожежогасіння моторного відсіку та десантного відділення, комплекс нічного бачення та оглядову телевізійну систему з чотирьох відеокамер з моніторами спостереження.

Як повідомляє Міноборони на сайті, у 2025 році ЗСУ отримали на 25% більше спеціальних броньованих автомобілів порівняно з 2024 роком. Більшість цих машин виготовлена за конструкцією MRAP, тобто з посиленим захистом від мін і засідок. Такі машини мають V-подібну форму дна для розсіювання енергії вибуху, спеціальні амортизуючі крісла, складаються з монолітної бронекапсули і зовнішніх вибухопоглинаючих агрегатів: коліс, шасі, двигуна.