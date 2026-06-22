Інтерфакс-Україна
Події
15:04 22.06.2026

Командувач Нацгвардії: ми не втратимо перевагу, коли ворог запустить свій аналог Starlink

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Командувач Нацгвардії: ми не втратимо перевагу, коли ворог запустить свій аналог Starlink
Фото: НГУ

Досягти паритету у супутниковому зв’язку після запуску ворогом їхнього аналогу Starlink буде нереально, Сили оборони України не втратять цю перевагу, зазначає командувач Нацгвардії генерал-майор Олександр Півненко.

В ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на питання, чи може Україна втратити перевагу, яка наразі забезпечується завдяки Starlink, коли РФ запустить свій аналог "Рассвет", командувач НГУ сказав: "Та ну, ні. Ви знаєте, скільки супутників літає для підтримки Starlink? Тисячі! А скільки росіяни своїх запустять? Паритет – це нереально, точно не сьогодення і навіть не найближчі 5 років".

Півненко додав: "Ну, в когось одного, командувача генштабом, буде цей "Рассвет", – для фронту і всієї армії, яка знаходиться на території України – це не забезпечить той супутниковий зв’язок, який ми маємо завдяки Starlink".

"Тому тут ми не втратимо перевагу", – резюмував командувач НГУ.

У травні міністр оборони України Михайло Федоров під час спілкування з журналістами заявив, що Росія так і не змогла знайти повноцінну заміну системам Starlink, що дає критичну перевагу на полі бою українським Силам оборони.

25 січня фахівець із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов, який став радником Федорова з технологічних напрямів, заявив про ймовірне використання росіянами супутникового інтернету Starlink на ударних БпЛА "Шахед".

Американський бізнесмен Ілон Маск відгукнувся на запит Федорова допомогти вирішити проблему використання Starlink на російських ударних БпЛА.

Теги: #starlink #переваги #інтервю #нгу #півненко

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