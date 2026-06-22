Депутат райради в Харківській області під виглядом евакуації привласнив обладнання вартістю понад 14,5 млн грн

Керівник Харківської обласної прокуратури погодив підозру директору будівельної фірми, який є депутатом Богодухівської районної ради VIII скликання, за фактом привласнення спецтехніки комунального підприємства (ч. 5 ст. 191 КК України).

Як повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури, ТОВ очолюване фігурантом, і КП уклали договір на реконструкцію очисних споруд у Валках. На виконання умов угоди фірма отримала понад 14,5 млн гривень, на які підрядник придбала та передала замовнику (КП) спеціалізоване дороговартісне обладнання (занурювальні біодиски, насоси, дозувальні станції та шнекові ґрати). Усе це майно зберігалося на території комунального підприємства у Валках. Після початку повномасштабного вторгнення РФ директор фірми під приводом загрози обстрілів запропонував керівництву КП безкоштовну допомогу у вивезенні обладнання до західної частини України, але замість цього зберігав його у тещі в тому ж районі Харківської облаті.

"Сторони уклали договір відповідального зберігання, за яким очільник підприємства мав перевезти майно до Чернівецької області. Однак замість цього він зберігав техніку на території домоволодіння своєї тещі у Богодухівському районі, де здійснює господарську діяльність. Коли на початку 2024 року замовник висунув вимогу повернути обладнання, чиновник повідомив, що майно нібито було знищено внаслідок збройної агресії РФ", – йдеться у повідомленні пресслужби.

Таким чином, за даними слідства комунальному підприємству було завдано шкоди на суму понад 14,5 млн гривень.