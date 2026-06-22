Пошукові роботи розпочалися у селі Пужники на Тернопільщині – УІНП

На території колишнього села Пужники (нині у межах села Садове Коропецької селищної громади Чортківського району Тернопільської області) 22 червня 2026 року розпочався новий етап пошуку останків мешканців села, які трагічно загинули у лютому 1945 року, роботи триватимуть до 28 червня 2026 року, повідомляє Український інститут національної пам’яті (УІНП).

"Дослідження будуть проводитися товариством з обмеженою відповідальністю "Спеціалізована установа "Волинські старожитності" за участі польських фахівців – співробітників Поморського медичного університету в Щецині, а також представників Фундації "Свобода і Демократія", Інституту національної пам’яті Республіки Польща", – йдеться в повідомленні Інституту.

Також УІНП залучає фахівців комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради з питань пошуку та перепоховання жертв воєн, депортацій та репресій тоталітарних режимів "Пам’ять" для забезпечення фахового нагляду (консультаційної підтримки) при проведенні робіт.

Зазначається, що захід проводиться на виконання домовленостей, досягнутих за результатами діяльності Українсько-польської робочої групи з питань національної пам’яті.

В Інституті нагадали, що у лютому 1945 року Пужники зазнали збройного нападу. За даними архівних джерел, частина мешканців села трагічно загинула, а саме село було спалено. У 1949 році радянська влада ліквідувала село.

Як повідомлялося, на початку травня 2025 року стало відомо, що на місці проведення ексгумаційних робіт у колишньому селі Пужники на Тернопільщині виявлено останки 42 людей. 6 вересня тіла були перепоховані.

Також спільна українсько-польська експедиція здійснювала пошуково-ексгумаційні роботи у Львові (Старі Збоїща), в ході яких виявлено братське поховання жертв Другої світової війни. 14 листопада 2025 року тіла загиблих воїнів Війська Польського перепоховали у Мостиськах на Львівщині.

Крім того, в кінці вересня 2025 року проходили пошукові роботи на місці можливих поховань вояків Української повстанської армії (УПА) у селі Юречкова Підкарпатського воєводства на території Польщі. Там поховання виявлені не були.

13 жовтня 2025 року Україна надала Польщі дозвіл на проведення пошукових робіт у селі Угли Рівненської області, та поінформовано про готовність надати згоду на проведення аналогічних робіт у селі Гута-Пеняцька Львівської області після завершення всіх необхідних технічних процедур.

В середині грудня 2025 року Українсько-польська робоча група з питань історичної пам’яті визначила плани пошуково-ексгумаційних робіт на 2026 рік. Зокрема, заплановано пошуки та ексгумації з українського боку: в Углах (відбулися), а також на території колишніх сіл Гута Пеняцька та Острівки, а у Польщі аналогічні роботи заплановано в Сагрині та Ласкові.

27 березня 2026 року завершилися пошукові роботи в селі Угли Рівненської області, які проводила спільно українсько-польська експедиція. Масових поховань не виявили.

18 червня завершилисяпошукові роботи на місці масового поховання жертв подій 1944 року у селі Гута-Пеняцька Львівської області, у ньому знайдена братська могила площею близько 70 кв м, але ексгумація похованих там людей відкладена на наступний рік.