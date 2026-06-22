Інтерфакс-Україна
Події
14:52 22.06.2026

Командувач НГУ про загрозу з Білорусі: для цього РФ треба знайти 70 тис. військових, робитимемо так, щоб не знайшли

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Командувач НГУ про загрозу з Білорусі: для цього РФ треба знайти 70 тис. військових, робитимемо так, щоб не знайшли
Фото: НГУ

Загроза дій ворога з Білорусі є реальною, якщо РФ знайде 70 тис. військових, однак Сили оборони України "роблять так, щоб не знайшли", заявив командувач Нацгвардії генерал-майор Олександр Півненко.

"Основна задача ворога – розтягнути наші сили, щоб швидше проходити вглиб території. Але для цього теж потрібні сили – знайти 70 тис. військовослужбовців, які зможуть діяти – то хай спробують. А ми будемо пробувати, щоб вони їх не знайшли", – сказав Півненко в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на питання щодо можливої загрози з боку Білорусі.

Командувач НГУ нагадав, що російський центр спеціального призначення "Сенеж" вже задіяний у прикордонні, працює на Чернігівському напрямку.

"Не впевнений, що вони так швидко організуються, адже в РФ певні проблеми на Покровському напрямку – ми багато їхньої піхоти знищуємо", – сказав він.

Окремо Півненко зауважив, що нацгвардійці беруть участь у безпекових заходах на прикордонні разом із іншими підрозділами Сил оборони. За його словами, там наразі все стабільно.

"На Сумщині наші підрозділи стоять в обороні, на Чернігівському напрямку. Більше звертаємо увагу на безпілотну складову, бо маємо постійно літати безпілотниками 24/7 і моніторити прикордоння. Скажу так: якщо є пересторога, що противник планує виходити на півночі нашої країни – Чернігівський або Чорнобильський напрямок, – ми до цього готові. 2022 рік тут вже не повториться", – заявив генерал-майор.

Відповідаючи на питання, наскільки ймовірна на сьогодні загроза з невизнаного Придністров’я, він сказав, що не вірить у такий сценарій.

"Не вірю в такий сценарій. Я б не радив вступати в цю війну ні білорусам, ні Придністров’ю: у нас вже є можливості зробити так, щоб вони взагалі забули про свої плани", – наголосив Півненко.

Президент Володимир Зеленський 15 травня заявив, що зафіксовані нові спроби Росії більше залучити Білорусь до війни.

В травні головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський підтвердив, що загроза наступальних дій Росії з території Білорусі є цілком реальною.

У червні президент Володимир Зеленський заявив, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко має продемонструвати конкретні кроки щодо деескалації. Зеленський сказав, що через розвідку, СБУ, тощо Лукашенку доводили необхідність демонстрації конкретних кроків.

19 червня Зеленський заявив, що в білоруського самопроголошеного лідера Олександра Лукашенка є тиждень, щоб зняти ретранслятори, які коригують удари російських дронів по українських містах, або це зробить Україна.

Теги: #білорусь #нгу #півненко #інтервю

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