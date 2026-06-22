Інтерфакс-Україна
Події
14:46 22.06.2026

Частка жінок серед безробітних під час війни зросла до 81% – заступник директора ДЦЗ

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Частка жінок серед безробітних під час війни зросла до 81% – заступник директора ДЦЗ
Фото: ДЦЗ

Під час війни частка жінок серед безробітних зросла до 81%, повідомив заступник директора Державного центру зайнятості (ДЦЗ) Станіслав Павленко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у понеділок.

"Якщо до початку повномасштабної війни у структурі безробітних жінки становили 55%, то сьогодні частка жінок зросла до 81%", – сказав Павленко.

Також він додав, що вже з 2025 року діє експериментальний проєкт, за яким українки можуть опанувати професію у сферах, які традиційно вважались чоловічими.

"Згідно з умовами програми, навчання здійснюється за 31 професією. Обов’язковою умовою є працевлаштування жінок після завершення навчання", – сказав Павленко.

З початку року на таке навчання в межах проєкту було направлено 402 жінки.

У той же час Павленко повідомив, що "в Україні розрахунок даних щодо рівня безробіття населення здійснюється Державною службою статистки України на підставі обстежень робочої сили". Але, починаючи з 2022 року, результати відповідного обстеження органами статистики не оприлюднюються.

"За останніми оприлюдненими даними, у 2021 році рівень безробіття (за методологією Міжнародної організації праці) серед населення віком 15-70 років становив 9,9% робочої сили", – повідомив посадовець ДЦЗ.

Теги: #безробіття #павленко #жінки #дцз

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