Інтерфакс-Україна
Події
14:29 22.06.2026

Командувач НГУ: на Харківщині постійно проводяться певні дії для посилення напрямку

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Командувач НГУ: на Харківщині постійно проводяться певні дії для посилення напрямку
Фото: НГУ

Ситуація на фронті важка, але є певний оптимізм, зокрема, на Харківщині постійно проводяться певні дії для посилення напрямку, зазначив командувач Нацгвардії генерал-майор Олександр Півненко.

"Я був там нещодавно, спілкувався з нашими військовими, які проводять визначені дії разом з іншими складовими Сил оборони. Вони бачать ситуацію позитивно, що в них вийде виконати поставлені головнокомандувачем ЗСУ задачі. Це комплексна робота, яка спрямована на посилення цього напрямку і триває системно ", – розказав Півненко в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Основна проблема, як зауважив командувач НГУ, нагадуючи про відповідну заяву головнокомандувача ЗСУ, – росіяни активно застосовують так звану тактику "тисячі порізів".

"І нам потрібно діяти на багатьох напрямках, а резервів не так багато. Тому ставка на технології", – додав генерал-майор.

Водночас, за даними командувача НГУ, ситуація на Сумщині загалом наразі без суттєвих змін.

"(...) крім прифронтових сіл і безпосередньо міста Суми. Місто страждає постійно від ворожих дронів, артилерії, нищиться залізнична інфраструктура, енергосистема…", – сказав він.

Відповідаючи на питання, чи є у нього "стриманий оптимізм" щодо ситуації на фронті зараз, Півненко сказав, що за свої підрозділи він взагалі не переживає.

"Важко, але є оптимізм. За свої підрозділи взагалі не переживаю. Я впевнений у їхній стійкості, що вони будуть триматися, поки це необхідно, і поки вони розумітимуть, що це потрібно" , – заявив він.

Раніше повідомлялося, що 2-й корпус НГУ Хартія спільно з іншими підрозділами Сил оборони України зводить багаторівневу лінію оборони на Харківському напрямку відповідно до наказу головнокомандувача ЗСУ.

Теги: #нгу #харківщина #півненко #інтервю

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