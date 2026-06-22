Інтерфакс-Україна
Події
14:21 22.06.2026

Російський дрон "Черника" вперше збитий над Запоріжжям за допомогою перехоплювача "Генерал Черешня AIR"

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Російський дрон "Черника" вперше збитий над Запоріжжям за допомогою перехоплювача "Генерал Черешня AIR"
Фото: https://www.facebook.com/generalcherry.fpv/

Військовослужбовці дивізіону "Посіпаки" 39-го зенітно-ракетного полку та 23-ї бригади Національної гвардії України "Хортиця" вперше знищили в небі над Запоріжжям російські безпілотники "Черника".

Як повідомляє defence-tech компанія "Генерал Черешня", для ураження цілі українські військові застосували дрон-перехоплювач "Генерал Черешня AIR", який раніше зарекомендував себе як ефективний засіб боротьби з повітряними загрозами різного типу.

БпЛА "Черника" належить до нового покоління російських безпілотних систем, які окупанти активно залучають для атак по прифронтових регіонах. Дрон вирізняється невеликими розмірами, низькою вартістю виробництва та стійкістю до засобів радіоелектронної боротьби, що ускладнює його виявлення та перехоплення традиційними засобами протиповітряної оборони.

"Черника" – це літаюче крило із максимальною дальністю ураження від 80 до 100 км залежно від модифікації, крейсерською швидкістю 75 км/год, максимальною висотою польоту до 1,5 км. Бойова частина – 0,7 кг у "Черника-1" та зі збільшеною версією до 3,5 кг у "Черника-2". Деякі російські джерела повідомляють, що "Черника" має донаведення і працює на автопілоті до визначеного району цілі.

Успішне знищення "Черники" над Запоріжжям демонструє ефективність концепції використання спеціалізованих дронів-перехоплювачів як одного з найбільш економічно доцільних інструментів протидії сучасним безпілотним загрозам.

"Генерал Черешня AIR" – це український дрон-перехоплювач, створений для боротьби з різними типами ворожих БпЛА.

В компанії зазначають, що РФ продовжує диверсифікувати типи безпілотників, роблячи ставку на масове виробництво дешевих і технологічно простих платформ. У відповідь Україна дедалі активніше розвиває багаторівневу систему протидії повітряним загрозам, у якій важливу роль відіграють саме дрони-перехоплювачі.

Теги: #запоріжжя #дрон #черника #генерал_черешня

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