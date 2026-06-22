Інтерфакс-Україна
Події
14:15 22.06.2026

Командувач Нацгвардії: перекриємо ворогу логістику так, що буде їм дуже важко

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Командувач Нацгвардії: перекриємо ворогу логістику так, що буде їм дуже важко
Фото: НГУ

Сили оборони України працюють на перекриття логістики ворога, Сили безпілотних систем (СБС) активно діють, зокрема, в тимчасово окупованому Криму, зазначає командувач Нацгвардії генерал-майор Олександр Півненко.

"Ми будемо збільшувати кількість наших пілотів на оперативну глибину і набагато більше знищувати логістику ворога. Чим більше засобів – тим краще робитимемо", – розказав Півненко в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" про масштабування Нацгвардією дронового контролю неба над Донецьком і Маріуполем.

Відповідаючи в цьому контексті на питання щодо логістики ворога в Криму, командувач НГУ наголосив: "По Криму працюють Сили безпілотних систем, Мадяр. Вони добре знають, що роблять. Можу тільки сказати: додавлюйте максимально".

"Перекриємо ворогу логістику так, що буде їм дуже важко", – зауважив Півненко.

Командувач НГУ додав: "Вони (окупанти) нам на фронті логістику теж ріжуть на 20-30 км, ми це розуміємо, з цього і виходимо. Вони, оскільки не можуть протиставити значущого на фронті, б’ють по цивільних, по енергетиці".

Наприкінці травня міністр оборони України Михайло Федоров повідомив про запуск "логістичного локдауна" зс рф. Міністр наголосив, що українські війська посилюють тиск на логістику російських окупаційних сил, масштабуючи мідлстрайки по ворожому тилу.

Федоров додав, що протягом останніх місяців українські війська вчетверо збільшили ураження російської логістики, складів, техніки, командних пунктів та маршрутів постачання на оперативній глибині.

Теги: #логістика #інтервю #нгу #сбс #півненко

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