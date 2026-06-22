Інтерфакс-Україна
Події
13:56 22.06.2026

Лідери E5 зустрінуться у середу в Берліні, говоритимуть про Україну

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Саміт лідерів країн Е5 (Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія та Польща) відбудеться у Берліні у середу, 24 червня. Це випливає з повідомлення уряду Італії стосовно планів прем’єрки країни Джорджі Мелоні на цей день.

"У середу, 24 червня 2026 року, вдень прем’єр-міністр Джорджія Мелоні візьме участь у зустрічі лідерів E5 у Берліні", – йдеться у повідомленні уряду Італії на офіційному сайті у понеділок.

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц анонсував зустріч лідерів країн Е5 в Берліні, однак точної дати проведення не назвав.

Прем’єр Британії Кір Стармер, який у понеділок оголосив про відставку, продовжує виконувати свої обов’язки, тому буде присутній на зустрічі.

Група E5 була створена у 2024 році, її учасниками є п’ять найбільших європейських країн за військовими витратами та оборонним потенціалом. Головна мета – стандартизація озброєння, координація макрофінансової допомоги та розвиток власної оборонної промисловості. Протягом першого року формат об’єднував міністрів оборони, проте згодом переріс у зустрічі на найвищому рівні – за участю лідерів держав.

Теги: #e5

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