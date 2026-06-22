Інтерфакс-Україна
Події
13:51 22.06.2026

Рішення щодо поїздки Зеленського на форум URC-2026 у Ґданськ ще не прийняте – радник

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Рішення щодо поїздки Зеленського на форум URC-2026 у Ґданськ ще не прийняте – радник
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин повідомив, що обговорення можливості поїздки президента України Володимира Зеленського на Конференцію з відбудови України URC2026, проведення якої заплановане на 25-26 червня у польському Ґданську, ще триває.

На запитання журналістів у понеділок, чи вже прийняте рішення щодо візиту голови Української держави на конференцію, Литвин відповів: "Ще аналізують".

На минулому тижні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга анонсував, що Зеленський оголосить про своє рішення брати чи не брати участі в конференції у понеділок, 22 червня. При цьому він додав, що багато міжнародних партнерів проявили солідарність з позицією України і засудили дії президента Польщі Кароля Навроцького, який позбавив українського народ в особі президента України польського Ордена Білого Орла.

Як повідомлялося, 19 червня президент Республіки Польща Кароль Навроцький оголосив про рішення позбавити Зеленського Ордена Білого Орла, мотивувавши це розбіжностями щодо історичної пам’яті та ставлення до Української повстанської армії (УПА). За його словами, для більшості польського суспільства УПА залишається формуванням, відповідальним за злочини проти громадян Речі Посполитої під час Другої світової війни. Навроцький також висловив незгоду з рішенням Зеленського про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування на честь Героїв УПА.

Після цього від польського ордену Білого Орла відмовився другий президент України (1994-2005рр.) Леонід Кучма, третій президент України Віктор Ющенко (2004-2008 рр) та міністр закордонних справ України (1998-2000, 2005-2007рр.) Борис Тарасюк. Також про відмову від низки польських державних нагород заявила низка діючих та колишніх державних діячів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Орден Білого Орла є символом довіри польської держави та вдячності народу, а також підкреслив, що Україна поважає внесок Польщі у спільну боротьбу проти російської агресії, проте зауважив, що Україна не буде сперечатися щодо рішень про нагороди, якщо подібні символи залишаються у Катерини Другої, Беніто Муссоліні та Герхарда Шредера.

Теги: #форум #гданськ #орден_білого_орла

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