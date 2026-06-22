Генштаб ЗСУ: У Воронежі ракетами уражено завод з виробництва електроніки для російських ракет Іскандер та Х-101

Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) заявив про ураження ракетами заводу з виробництва електроніки для російських ракет Іскандер та Х-101, що розташований у Воронежі (РФ).

"Сьогодні, 22 червня, підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України завдали ударів по підприємству з виробництва компонентів російських ракет у місті Воронеж (РФ)", – йдеться у повідомленні Генштабу у Телеграмі у понеділок.

Повідомляється, що для ураження використовувалися високоточні крилаті ракети повітряного базування.

Як зазначили у Генштабі, це підприємство є критично важливим елементом російського військово-промислового комплексу. Воно виготовляє електроніку, що використовується в російських ракетах, зокрема, для ОТРК "Іскандер". Також, у рамках кооперації, завод здійснює виробництво та постачання електронної компонентної бази для російського ракетного озброєння та систем ППО. Зокрема: транзисторних збірок та матриць для блоків крилатих ракет Х-101; напівпровідникових матриць для бортових цифрових обчислювальних машин БЦОМ "Заря-61М" у складі крилатих ракет 9М727 ОТРК "Іскандер-К"; діодів та транзисторних збірок для телевізійних каналів бойових машин ЗРГК "Панцирь-С1".

"Продукція цього заводу безпосередньо використовується ворогом для виготовлення високоточної керованої зброї, якою російські окупанти завдають ударів по території України та вбивають мирних жителів. Знищення потужностей об’єкта значно погіршить здатність росії виробляти нові ракети", – наголосили у Генштабі.