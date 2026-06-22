Інтерфакс-Україна
Події
13:26 22.06.2026

СБУ викрила ще сім проросійських інтернет-агітаторів в Україні

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СБУ викрила ще сім проросійських інтернет-агітаторів в Україні

Служба безпеки України (СБУ) затримала сім прокремлівських агітаторів у різних регіонах України – вони виступали на підтримку збройної агресії РФ, закликали до збільшення інтенсивності обстрілів, а також виправдовували воєнні злочини рашистів, повідомила пресслужба відомства.

"У Києві кіберфахівці СБУ затримали інкасатора охоронної компанії, який у Телеграм-каналах поширював фейки про Сили оборони та закликав до захоплення України. Крім цього, під час робочих поїздок він приховано фотографував блокпости та мобільні групи ТЦК, позначав їхні геолокації, а потім "зливав" це у месенджер із закликами до зриву мобілізації", - йдеться у повідомленні СБУ у Телеграмі у понеділок.

Повідомляється, що у Сумах підозру отримав адміністратор Телеграм-каналу, який вихваляв бойовиків збройних угруповань РФ за регулярні обстріли обласного центру. Крім цього, блогер закликав рашистів вдарити по Україні ядерною ракетою "Сармат".

У Дніпрі викрито учасницю підпільного осередку фейкового "народовладдя". За матеріалами справи, жінка закликала до державного перевороту в Україні та заперечувала воєнні злочини РФ, зокрема масовані обстріли українських міст. Задокументовано, як фігурантка публікувала ворожий контент на власних сторінках у Фейсбуку та ТікТоку із загальною аудиторією майже 8 тисяч користувачів.

Також затримано мешканця Кривого Рогу, який у чатах Телеграм-каналів закликав РФ атакувати Київ ядерною зброєю. На Чернігівщині військова контррозвідка СБУ та ДБР викрили мобілізованого, який у розмовах з колегами по службі заперечував факт повномасштабної агресії РФ проти України. За показами свідків, фігурант регулярно висловлювався на підтримку кремлівського режиму та виправдовував воєнні злочини рашистів. Правоохоронці затримали його у Полтаві, куди він втік із військової частини після проходження підготовки у навчальному центрі.

У Житомирській області кіберфахівці СБУ викрили двох безробітних, які в чатах Телеграм-каналів вихваляли кремлівський режим та збройні угруповання РФ. Також задокументовано, як один із них виправдовував воєнні злочини рашистів у Бучі, а інший – закликав до збільшення ударів по позиціях Сил оборони керованими авіабомбами.

Ініційовані Службою безпеки лінгвістичні експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів в інтересах РФ. Наразі їм повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади); ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період); ч. 1 ст. 161 (умисні дій, спрямовані на розпалювання національної ворожнечі та ненависті, приниження національної честі та гідності); ч. 5 ст. 407 (самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем, вчинене в умовах воєнного стану); ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, Дніпропетровської, Сумської та Житомирської обласних прокуратур, а також Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

Теги: #сбу #викриття #агітатори

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