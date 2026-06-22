Інтерфакс-Україна
Події
13:18 22.06.2026

ДТЕК анонсує повернення світла після аварії в Дарницький та Дніпровський райони Києва до 16:00

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ДТЕК анонсує повернення світла після аварії в Дарницький та Дніпровський райони Києва до 16:00

Енергетики вже працюють над відновленням світла споживачам Дарницького та Дніпровського районів столиці, яке зникло після аварії, і планують заживити будинки до 16:00, повідомив енергохолдинг ДТЕК.

"Дніпровський та Дарницький райони Києва: енергетики відновлюють світло після аварії. Електропостачання має повернутись в домівки до 16:00", – йдеться в повідомленні ДТЕК в Телеграм.

Раніше у цей день телеграм-канали повідомляли про перебої зі світлом у низці районів столиці.

Теги: #київ #дтек #електропостачання #аварія

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