ДТЕК анонсує повернення світла після аварії в Дарницький та Дніпровський райони Києва до 16:00

Енергетики вже працюють над відновленням світла споживачам Дарницького та Дніпровського районів столиці, яке зникло після аварії, і планують заживити будинки до 16:00, повідомив енергохолдинг ДТЕК.

"Дніпровський та Дарницький райони Києва: енергетики відновлюють світло після аварії. Електропостачання має повернутись в домівки до 16:00", – йдеться в повідомленні ДТЕК в Телеграм.

Раніше у цей день телеграм-канали повідомляли про перебої зі світлом у низці районів столиці.