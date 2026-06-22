Інтерфакс-Україна
Події
13:12 22.06.2026

Корпус "Азов" тримає визначені напрямки, зокрема Родинське, попри тиск ворога – командувач Нацгвардії

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Корпус "Азов" тримає визначені напрямки, зокрема Родинське, попри тиск ворога – командувач Нацгвардії
Фото: НГУ

1-й корпус Національної гвардії України "Азов" продовжує тримати оборону на визначених ділянках, зокрема міста Родинське на Донеччині, перерізаючи логістику ворога та знищуючи його піхоту, заявив командувач Нацгвардії генерал-майор Олександр Півненко.

"Тримаємо Родинське, попри тиск ворога. Задачі стоять чіткі: знищувати піхоту противника, різати його логістику і триматися, наскільки це можливо. Але найголовніше – збереження людей. Військові там свої задачі виконують, стоять на позиціях місяцями", – розказав Півненко в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Командувач НГУ окремо нагадав про наказ головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про обов’язкову ротацію військовослужбовців, які перебувають на бойових позиціях понад два місяці.

"В принципі ми майже на всіх напрямках це розпорядження виконуємо, де дозволяє обстановка. Не скрізь і далеко не завжди це можливо, і питання, знову ж таки, про збереження життя бійців. Вихід і захід на позиції – досить небезпечний момент", – сказав Півненко.

Відповідаючи на питання, які прогнози у генерал-майора по Покровському напрямку загалом, він наголосив, що Сили оборони продовжують знищувати сили та засоби противника.

"Тримаємося і нищимо противника, наскільки досягають наша артилерія і дрони. Це те, що я можу сказати про свої підрозділи" , – зазначив Півненко.

Також він повідомив, що вже декілька місяців в районі Костянтинівки на Донбасі задіяні бійці Центру спеціального призначення "Омега" .

"Там, наскільки я знаю, проводиться активна оборона, контрдиверсійна боротьба. Є підрозділ "Омеги", який виконує задачі вже місяці три. Зараз стало важче, підтягнув ворог більше дронів. Скажу так: там своя специфіка, головком цю проблему знає і над нею працює" , – зауважив Півненко.

Наприкінці травня аналітичний ресурс DeepState писав про активний тиск ворога на Родинське, "яке останнім часом зазнає частих оновлень, з поглинанням міста в червону зону". За даними ресурсу, бійці Сил оборони намагаються стримати цей тиск і навіть часто залучають авіацію.

17 червня аналітики зазначили, що остання активність противника зосереджена на Добропільському відтинку, зокрема, по відтинку Родинське-Білицьке. Ворог активно тисне на Родинське, збільшуючи свій контроль над населеним пунктом і просочування в глибину території за своєю звичною тактикою.

Родинське є важливою опорною точкою для подальшого просування, зокрема, в район населених пунктів на південь від Добропілля, яке відіграє важливу роль, зокрема, в логістиці.

Теги: #півненко #родинське #азов

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